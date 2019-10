Derbi protiv Sarajeva po mnogočemu je posebna utakmica, ocijenio je u četvrtak trener NK Široki Brijeg Toni Karačić u najavi još jednog dvoboja ove dvije momčadi iz vrha bh. nogometa.

Toni Karačić / 24sata.info

Karačić je uoči utakmice FK Sarajevo i NK Široki Brijeg, koja se igra 2. studenoga u Sarajevu u 17 sati, istaknuo kako je to derbi kola i da su utakmice između te dvije momčadi zaista specifične.



- Mi u dobrom ozračju očekujemo derbi. Istina imamo problema s kartoniranim igračima (Marić, Franjić) i ozljedama (Knežević), ali želimo s pozitivnim rezultatom na Koševu uhvatiti priključak s 'gornjim domom' prvenstvene ljestvice - kazao je Karačić.



Naveo je kako je Široki Brijeg u fazi rezultatske stabilizacije, ali i da su "Plavo-bijeli" do sada "prosuli" previše bodova da bi si taj luksuz mogli dopustiti i u nastavku prvenstva.



- Sada smo u sredini tablice, ali to nas ne zadovoljava. Želimo biti gore, pri vrhu, a za to moramo osvajati bodove, bez obzira na to protiv koga i gdje igramo. Uspjeh u derbiju značio bi naznaku našeg povratka u 'gornji dom', a s pozitivnim rezultatom protiv Sarajeva u još boljem i kvalitetnijem ozračju dočekali bismo preostale utakmice ove jeseni - zaključio je trener Širokog.





(FENA)