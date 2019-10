Banjalučki Borac je večeras na svom terenu stigao do četvrtog vezanog trijumfa u Premijer ligi Bosne i Hercegovine, a ovaj put je bio bolji od Tuzla Cityja s 2:0.

Foto: Facebook / FK Borac

Od početka je Borac dominirao na terenu, ali Tuzlaci su se jako dobro branili, pa one stopostotne prilike nije uspijevao stvoriti tim Branislava Krunića.



Nekoliko je puta prijetio Saša Kajkut, ali je svaki put na visini zadatka bio sjajni Nevres Fejzić, koji je večeras bio jedina svijetla tačka u ekipi Tuzla Cityja.



Trenutak koji je prelomio ovaj susret dogodio se u 42. minuti, kada je Stojan Vranješ bio u lijepom prodoru, u kaznenom prostoru ga s leđa povlači Samir Efendić, a sudija Mulahasanović pokazuje na bijelu tačku.



Uz to, pokazao je i crveni karton Efendiću, što je definitivno bio prijelomni trenutak.



Siguran realizator penala bio je Stojan Vranješ u 44. minuti, pa je Borac na odmor otišao s minimalnom prednošću.



U nastavak je Borac ušao agresivno kako bi što prije riješio pitanje pobjednika, a do drugog gola su Banjalučani stigli već u 52. minuti.



Tada je korner izveo Crnov, pronašao Vranješa, čije su šuteve igrači Tuzla Cityja dva puta blokirali, a onda je lopta došla do Kajkuta, koji trese mrežu Fejzića.



Borac je i nakon toga bio ofanzivan, bolja ekipa na terenu, a Tuzla City jednostavno nije mogao učiniti ništa s igračem manje.



Do kraja je ostalo 2:0 pa je Borac slavio četvrti vezani trijumf u Premijer ligi, koji ga dovodi do 4. mjesta, s kojeg je skinuo upravo večerašnjeg protivnika.



Oba tima imaju po 24 boda, ali Banjalučani imaju bolju gol razliku. Borac je sada na samo četiri boda od prvoplasiranog Sarajeva…



Borac – Tuzla City 2:0 (Vranješ 44'(p), Kajkut 52’)



Gradski stadion u Banja Luci. Gledalaca: 3.500. Sudija: Adis Mulahasanović. Žuti kartoni: Danilović, Dujaković (Borac), Hadžanović, Stjepanović, Fejzić (Tuzla City). Crveni karton: Samir Efendić (Tuzla City).



Borac: Lučić, Jovanović, Janičić, Milutinović (od 87. Radulović), Dujaković, Ćosić, Vranješ, Ziljkić, Danilović, Crnov (od 59. Mirić) i Kajkut (od 85. Vujaklija).



Tuzla City: Fejzić, Efendić, Kojić, Terzić, Zlatković, Sesar, Burić (od 46. Nukić), Stjepanović (od 26. Hadžanović), Crnkić, Husejinović (od 74. Ramić) i Ubiparip.





(SCsport)