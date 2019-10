Sloboda i Sarajevo su danas na Tušnju u duelu 14. kola Premijer lige BiH remizirali s 1:1.

Husref Musemić / 24sata.info

Svoj komentar nakon utakmice dao je i Husref Musemić, trener Sarajeva.



“Imali smo utakmicu u svojim rukama, ali nismo uspjeli dati drugi gol i riješiti meč. Sloboda je u nastavku krenula agresivnije i čvršće i to je donijelo rezultat”, rekao je šef struke bordo tima.



Osvrnuo se i na jednu spornu situaciju, u kojoj su njegovi fudbaleri tražili penal zbog igranja rukom Emira Jusića.



“Nisam pretjerano zadovoljan. Ne znam da li je bio penal, to ćemo moći komentarisati kada vidimo snimak. Ako već ne možete pobiejditi, dobro je da ne izgubite”, rekao je Musemić.



Sarajevo je dosta slabije odigralo drugo poluvrijeme, a Musemić na to kaže:



“I Sloboda je krenula agresivnije, njihov pritisak je urodio plodom i to je jedan od razloga. Generalno, nisam zadovoljan.”





(SCsport)