Zrinjski je u derbiju 14. kola BH Telecom Premijer lige Bosne i Hercegovine ostvario pobjedu protiv Željezničara na svom terenu (2:1), a oba gola za Plemiće postigao je Petar Kunić. Bili su ovo veoma važni bodovi za mostarski klub u borbi za vrh tabele.

Foto: FK Željezničar

Željezničar je prvi zaprijetio u trećoj minuti, a udarac Zeca sa ruba šesnaesterca otišao je preko gola. Nedugo nakon toga na drugoj strani izblokiran je udarac Lendrića. Zrinjski je vršio pritisak na početku utakmice, ali pravih šansi nije bilo. U 17. minuti nakon kornera Krpić nije dobro zahvatio loptu. Zec je uputio opasan prizemni centaršut u 28. minuti, no nije bilo nikoga da zahvati loptu.



Čirjak je bio u šansi za Plemiće nakon pola sata igre, međutim njegov udarac je izblokiran. Dvije minute poslije Kunić je pokušao glavom, ali to je bilo veoma loše. Mostarski klub došao je u prednost u 35. minuti. Nakon kornera Gojković je glavom spustio loptu za Kunića, koji je zatresao mrežu Plavih. Ibanez je u finišu prvog dijela dobro uposlio Lendrića, a napadač domaćih loše je šutirao.



Na početku drugog poluvremena Osim je morao mijenjati, jer se povrijedio Ermin Zec. Ušao je u igru Veselinović, a upravo je on u 56. minuti asistirao Štiliću za izjednačenje. Nastupio je nešto mirniji period igre, a onda je u 67. minuti gostujući tim propustio veliku šansu. Štilić je pogodio stativu. Plemići su se borili i nisu odustajali, a u 80. miniti Kunić je pogodio drugi put i doveo domaće u prednost od 2:1.



Samo dvije minute nakon gola, Željezničar je mogao uzvratiti. Krpić se našao u velikoj šansi, no odbranio mu je golman Zrinjskog. Lendrić je na drugoj strani imao stopostotnu priliku u 86. minuti, ali Erić ga je zaustavio. Krpić je u finišu susreta bio u još jednoj šansi, međutim do kraja rezultat se nije mijenjao.



(SCsport)