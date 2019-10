Navijači Veleža budni sanjaju. Njihovi mezimci jučer su savladali Zrinjski u mostarskom derbiju (1:0), prvi put nakon 2014. godine.

Džemil Šoše / 24sata.info

Jedan od onih kojima je jutros posebno toplo oko srca jeste direktor kluba Džemil Šoše. Sretan je zbog samih fanova Rođenih, značajne pobjede nad gradskim rivalom koja će poboljšati šanse ekipe da ostvari ovosezonske ambicije, stručnog štaba i igrača…



Zadovoljstvo se može osjetiti i u njegovom glasu, dok govori o zbivanjima s jučerašnje utakmice u Vrapčićima.



„Kako se čovjek može osjećati nakon ovakve pobjede, koju smo tako dugo čekali? Ovo je praktično neka kruna svega što smo gradili cijelo vrijeme, nagrada za toliki trud i entuzijazam uložen u naš Velež. Presretan sam, zaista, teško je riječima opisati emocije“, govori Šoše u razgovoru za SCsport.



Otkrio je i da su fudbaleri te stručni štab dobili premije, iako im to nije bilo obećano.



„Niko nije ništa najavio, ono što ste vidjeli na terenu, ta želja i borbenost, proizašli su kao rezultat jedne timske igre i karaktera samih fudbalera. Tek nakon utakmice saopštili smo im da će biti nagrađeni novčano. Nije tajna, riječ je o iznosu od 15.000 KM, raspoređenom na sve igrače i članove stručnog štaba. Premije su već isplaćene svima“, otkriva Veležov direktor.



Posebno je zadovoljan što je meč protekao bez incidenata.



„Moram se zaista zahvaliti svim akterima derbija. Od policije do protivničke ekipe. Zaista nemamo ni najmanju zamjerku na upravu i igrače Zrinjskog, sve je proteklo u najboljem redu, kao i u prvoj ovosezonskoj međusobnoj utakmici, odigranoj Pod Bijelim brijegom. Zaista im hvala, bili su maksimalno korektni u svakom momentu. Iskreno se nadam da će se i u budućnosti pričati o ovom našem derbiju samo kroz sportski aspekt, bez nekih suvišnih stvari koje nemaju veze sa fudbalom“, govori Šoše.



Veležova ambicija je ove sezone izboriti opstanak u Premijer ligi BiH.



“Kada kažemo da želimo ostati u PLBiH, onda ne mislimo da to bude neka grčevita borba, već da budemo u nekoj komfornoj zoni. Da budemo u svakom trenutku sigurni u to da ćemo i iduće sezone biti u eliti. S trenerom smo pogodili, Feđa Dudić se zaista pokazao kao vrhunski stručnjak, idealan za ovu ekipu. Osnažit ćemo i dodatno igrački kadar u zimskom prelaznom roku. Idealno bi bilo da na kraju sezone budemo u sredini tabele, ali nećemo stvarati nikakav pritisak. Idemo stepenicu po stepenicu, kao i dosad“, zaključuje Šoše.



