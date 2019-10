Predsjednik Upravnog odbora tuzlanske Slobode Sead Kozlić podnio je ostavku na tu funkciju, a odluku je saopćio na današnjoj konferenciji za novinare, na kojoj su sumirani rezultati programa kojim je obilježena 100. godišnjica kluba, primarno utakmica s Dinamom.

Kozlić je rekao da je klupska uprava za proteklih šest mjeseci, koliko su vodili klub, uradila ogroman posao, "unatoč brojnim opstrukcijama i obustavljanju finansiranja Slobode na mnoge načine".



- Sve ovo što se dešavalo u Slobodi dovelo je u pitanje proslavu 100 godina postojanja kluba, ali smo uz nemoguće uslove sve napravili i ponosni smo na to. Ja sam odluku o ostavci donio još u petak, nakon utakmice s Dinamom, i ona je neopoziva. Svima koji dolaze da vode klub želim uspješan rad. Moramo biti jedinstveni u Slobodi, jer ako se to ne desi svi ostali će se naći u istim problemima kao i mi - izjavio je Kozlić, posebno zahvalivši čelnicima zagrebačkog Dinama koji su omladinskom pogonu Slobode donirali 50 lopti.



Ostavku je podnio i potpredsjednik Eduard Brandalik, a po logici stvari iz Upravnog odbora odlaze i svi drugi članovi koji su u ovo tijelo imenovani po dolasku Kozlića.



Za sutra je zakazana sjednica Skupštine kluba na kojoj, kako se očekuje, dužnost šefa budućeg rukovodećeg organa treba preuzeti Elmir Šećerbegović, sin poznatog nogometaša Dževada Šećerbegovića, aktuelnog direktora JU „Gradski stadion Tuzla“.



Mlađi Šećerbegović je u novu upravu predložio niz uspješnih biznismena, među kojima će, kako Fena doznaje, biti i predstavnici grupacije Bingo, te kompanija Cestotehnik, Širbegović, Deling, As i drugih.



Prema informacijama Fene, nova ekipa prezentirala je svoj projekt „spašavanja“ Slobode Gradskoj upravi. Dobili su obećanje da će godišnjim budžetom biti osigurana sredstva za servisiranje reprograma dugovanja Poreznoj upravi, te za zdravstveno i penziono osiguranje uposlenika, kao i dio dugova koji trenutno iznose više od šest miliona maraka.



Nova uprava će svoje viđenje prezentirati na sutrašnjoj sjednici Skupštine, s težištem na osiguranje sredstava za redovno takmičenje, plaće i druge naknade igračima i trenerima, te reorganizovanje omladinskog pogona kao mjesta stvaranja novih generacija nogometaša, odnosno, budućeg izvora igračkog i finansijskog jačanja Slobode.



U iščekivanju sjednice Skupštine, novi šef stručnog štaba Slobode Marijan Bloudek trenutno radi sa smanjenim brojem pomoćnika i očekuje se da će voditi ekipu naredne subote protiv Širokog Brijega. Igrači su zadovoljni režimom i njegovim radom na treninzima, što ne iznenađuje ako se zna da je Bloudek veoma cijenjen trener i jedan je od sedmorice članova Stručne komisije NS Slovenije, te prvi stranac koji je u Sloveniji dobio zlatnu plaketu za dosadašnji rad u Mariboru, gdje je četiri godine vodio nogometnu akademiju.



- Ugovor sa Slobodom potpisao sam do kraja sezone. Nadam se da ću imati prilike novoj upravi prezentirati svoj program rada, koji već primjenjujem. Ne zanima me politika nego samo svlačionica, treninzi i utakmice, a tu imam veliko iskustvo, pogotovo kada su u pitanju krizne situacije kakva je ova u Slobodi. Vjerujem da su se igrači već navikli na moj način rada i da su zadovoljni - izjavio je Bloudek za Fenu.





