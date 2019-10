Značaj i važnost gradskog derbija između Veleža i Zrinjskog velika je za ove klubove, grad Mostar i uopće sport u Hercegovini, a prioritet je da taj dan bude dan sporta, druženja i lijepe igre, istaknuo je u ponedjeljak na konferenciji za novinare predsjednik Upravnog odbora Sportskog saveza Grada Mostara Senad Kevelj.

Foto: Fena



Podsjetio je kako je Mostar nakon Sarajeva drugi grad u BiH koji ima gradski derbi.



- Samim tim i važnost odigravanja ove utakmice je velika, a najvažnije je da sve protekne u najboljem redu, ali i da pobjedi bolji. To je ono što nas treba rukovoditi kada je sport u pitanju - kazao je Kevelj.



Načelnik Odjela društvenih djelatnosti Grada Mostara Božo Ćorić ustvrdio je kako je bogatstvo jednog grada u sportskom smislu da ima derbi.



- Nadam se kako će biti poduzete sve organizacijske i sigurnosne mjere da ovaj derbi bude i ostane praznik sporta kao što je to i ranije bilo te pozivam policiju, domaći i gostujući klub da učine sve kako bi to i realizirali. Grad Mostar će sa svoje strane pomoći financijski jer ovo iziskuje dodatne troškove i domaćinu i gostujućim navijačima - kazao je Ćorić.



Policijski inspektor i rukovoditelj osiguranja gradskog derbija između Veleža i Zrinjskog Igor Bjelogrlić naglasio je da će Ministarstvo unutarnjih poslova Hercegovačko-neretvanske županije (MUP HNŽ) imati dovoljan broj snaga kako bi se svakome osigurala sigurnost prilikom dolaska i odlaska s ovog sportskog događaja.



- Mostarska policija ima iskustva u organizaciji ovakvih događaja tako da ćemo imati dovoljan broj snaga da svi budu sigurni prije, za vrijeme i nakon ovog sportskog događaja. Zatražit ćemo određen broj policijskih snaga i iz drugih županija te pozivam na fer i korektno ponašanje navijača, ali i svih ostalih sudionika u ovom gradskom derbiju. Svako ponašanje koje ne bude priličilo korektnom navijanju bit će sankcionirano u skladu sa zakonom - kazao je Bjelogrlić.



Glasnogovornik HŠK-a Zrinjski Mostar Mario Pandža istaknuo je kako je siguran da će svi akteri uključeni u ovaj događaj odraditi svoj dio posla te da će se navijači ponašati kako treba i da će sve proći u najboljem mogućem redu.



- Bili smo svjedoci da je prije dva mjeseca derbi pod Bijelim brijegom prošao bez ikakvih incidenata i da se nakon utakmice pričalo samo o nogometu, a nadam se da će tako biti i ovog puta - kazao je Pandža.



Predsjednik FK Velež Šemsudin Hasić također je izrazio nadu da će gradski derbi izroditi jednom sigurnom i za gledatelje kvalitetnom utakmicom.



Inače, ova utakmica 13. kola Premijer lige BiH igra se u subotu, 19. listopada, na stadionu "Rođeni" u Mostaru s početkom u 15 sati.





(Fena)