Nogometaši zeničkog Čelika sinoć su okončali mini-pripreme u Međugorju te, nakon današnjeg slobodnog dana, sutra poslijepodne nastavljaju trenirati na terenima u gradu.

Foto: Fena

Novi trener Slaviša Božičić ističe kako su najfunkcionalnije i na najbolji način iskoristili prvenstvenu pauzu zbog nastupa državnih selekcija, ali žali što nisu uspjeli odigrati kontrolnu utakmicu tokom boravka u Hercegovini.



-Međutim, odigrali smo jednu utakmicu između sebe, na kojoj sam mnoge momke prvi put i vidio na terenu. Bez obzira na to, utakmica je bila odlična i odnos mojih igrača bio je sjajan - ističe Božičić, koji dodaje kako im je puno pomogla zadnja prvenstvena pobjeda protiv Širokog Brijega u Zenici (2:0), jer im je dala lijepu atmosferu u kojoj su radili u Međugorju.



Zbog udarca u predjelu rebara, na ove pripreme nije putovao Haris Dilaver, koji se u međuvremenu oporavio te će se, kako najavljuje Božičić, sutra priključiti ekipi te u petak biti i u konkurenciji za sastav Čelika na gostovanju kod Sarajeva.



-Nadam se da će se ovaj rad pozitivno odraziti i na igru te rezultat u petak protiv Sarajeva. Dobro je što nema suspendiranih igrača zbog kartona pa jedino, zbog ugovora o posudbi koji imamo sa Sarajevom, neće moći nastupiti mladi Ševkija Resić. Naravno, vidjet ćemo šta će se dešavati s Dilaverom - napominje Božičić.



Što se tiče sastava za tu utakmicu, dodaje kako još nije pala definitivna odluka, ali da on ne volio da mijenja tim koji je odigrao kvalitetno i pobijedio Široki.



- Naravno, može se iz taktičkih razloga desiti neka izmjena, ali generalno nisam pristalica mijenjanja ekipe koja je odigrala dobro. I pored toga imamo sjajne igrače, koji zbog kartona nisu igrali protiv Širokog: Ermin Huseinbašić, Anel Dedić i Carlos Fabian. Ima i mladih igrača, koji su se pokazali da imaju talenta, kao što su Selim Žuna, Semir Musić, Enio Zilić i Nikola Baban, u kojima klub ima lijepu perspektivu - napominje Božičić.



On nema dilemu da bi njegov napad u derbiju 13. kola protiv Sarajeva trebao predvoditi iskusni Aidin Mahmutović, koji bi tako mogao i drugi put ove sezone utakmicu početi u startnom sastavu. Mahmutović je s dva gola protiv Širokog, sada s tri gola, nakon prvih 12 kola, i prvi strijelac tima.



-Mislim da je 'on sam donio odluku' da je u timu. To je zaslužio igrom i s dva gola protiv Širokog - ističe Božičić.



Čelik ima 16 bodova i nalazi se na sedmom mjestu, dok je Sarajevo s 24 boda na diobi prvog mjesta s ekipom Tuzla City.



(FENA)