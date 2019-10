Disciplinska komisija Nogometnog/Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine suspendovala je stadion Pecaru na dvije utakmice bez gledalaca, a NK Široki Brijeg kažnjen je sa 3.000 KM, prenosi Faktor.

Ovu odluku je potvrdio Josip Roso, predsjednik komisije.



“Odlučili smo da Široki Brijeg naredne dvije utakmice igra bez prisustva navijača, a klub je kažnjen sa 3.000 KM. Odluku smo donijeli koncenzusom, a pored izvještaja delegata imali smo uvid i u videomaterijal”, kazao je Roso za Faktor.



Incident na Pecari dogodio se u srijedu, u utakmici osmine finala Kupa BiH, kada je meč Široki Brijeg – Sarajevo (3:2) bio i prekinut na 22 minute zbog divljanja navijača domaćeg tima, koji su sa ispoljavali govor mržnje, a u drugom poluvremenu pogodili su i Anela Hebibovića, fudbalera gostujućeg tima, zbog čega je utakmica bila i prekinuta.



Članovi DK su na današnjoj sjednici dobili i prijave iz FK Sarajevo, te NK Široki Brijeg, ali da o tome nisu raspravljali, a to će biti tema neke od narednih sjednica.



Također, Takmičarska komisija N/FSBiH prijavila je nekoliko fudbalera Sarajeva, zbog kršenja Kodeksa ponašanja (izjave u medijima), ali odluke nisu donesene, jer će se tražiti i očitovanje prijavljenih.



Uz to, treba napomenuti da je DK kaznila i Petra Franjića, fudbalera Širokog Brijega, koji je dobio crveni karton. On će pauzirati pet utakmica, a platit će i novčanu kaznu u iznosu od 500 KM.





