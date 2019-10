Čelik je u 12. kolu BHT Premijer lige na Bilinom polju rezultatom 2:0 (0:0) nanio i drugi ovosezonski poraz u međusobnim duelima Širokom Brijegu, kojeg su u prvom kolu na Pecari porazili s 1:0.

Foto: Fena

Zeničani, tako, ove sezone još nisu primili nijedan gol u duelima protiv Širokog, koji im je proteklih sezona bio jedan od najneugodnijih rivala. Zanimljivo je kako je ovo bio i susret dva tima koja su ove sezone s klupe vode već treći treneri, a Čelikov Slaviša Božičić danas je debitovao.



-Čestitam svojim momcima na sjajnoj igri, sjajnom motivu... Oni su danas bili pravi, željeli su i postigli su jako bitnu pobjedu za nas- kazao je Božičić, koji je dodao kako on nije „mađioničar“ te da je ovo isključivo bila pobjeda njegovih igrača.



Gosti su od 40. minute igrali s igračem manje, jer je zbog prekršaja pred svojim 16- ercem isključen Branimir Cipetić. Upravo je taj momenat gostujući trener Toni Karačić i naveo kao ključni momenat utakmice, do kojeg je, kako je kazao, mogao biti zadovoljan igrom svog tima.



-Čelik je u nastavku bio puno kvalitetnija, vršio je pritisak. Mi smo odolijevali, imali smo neke situacije prema gore. Evidentno je igračima nedostajala svježina.Čelik je postigao dva gola i zasluženo su slavili- kazao je Karačić, koji je dodao kako svakoj seriji dođe kraj pa i njihovoj od šest utakmica bez poraza.



On je napomenuo kako im je ovo bila i treća, od tih šest utakmica u kojoj su imali igrača manje.



Strijelac oba gola Aidin Mahmutović, koji je ponovo dobio priliku sa klupe, čestitao je saigračima na pobjedi te istakao kako su imali kontrolu lopte.



-Široki je dobro stajao nazad, ali mi smo imali kontrolu i zasluženo pobijedili. Svaki mi gol puno znači, pogotovo na Bilinom polju, gdje sam i počeo u Premijer ligi.



Znate da sam imao problema s povredom i, nakon ovako teške povrede, u 33. godini da se vratim, velika je stvar za mene - kazao je Mahmutović, kojem je ovo bio treći ovosezonski gol pa je sada i prvi strijelac svog tima.



(FENA)