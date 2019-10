Nakon utakmice 1/8 finala Kupa BiH između Širokog Brijega i Sarajeva (3:2), koju su obilježile nemile scene - oglasili su se iz FK Sarajevo.

Foto: FK Sarajevo

Njihovo saopćenje prenosimo u cjelosti.



"Fudbalski klub Sarajevo je još jednom bio žrtva fizičkih napada i nacionalističkih uvreda u Širokom Brijegu na utakmici osmine finala Kupa BiH koja je odigrana sinoć, 2. oktobra u 18.30 sati na stadionu Pecara.



Tokom čitavog susreta igrači i stručni štab FK Sarajevo bili su izloženi verbalnom nasilju od strane domaćih navijača i službenih lica susreta.



Iznimno loša organizacija utakmice rezultirala je činjenicom da je bezbijednost gostujućeg tima bila ugrožena tokom čitavog susreta zbog čestih ubacivanja pirotehničkih sredstava i drugih tvrdih predmeta u teren.



Nakon što su u nekoliko navrata bezuspješno pokušali pogoditi igrače FK Sarajevo različitim tvrdim predmetima, publika smještena na tribini Sjever pogodila je igrača FK Sarajevo, Anela Hebibovića tvrdim predmetom u glavu.



Incident je rezultirao prekidom susreta više od 15 minuta.



Jučerašnji susret je nastavljen naredbom službenih lica susreta, a prema važećem Disciplinskom Pravilniku NS/FS BiH član 60 važi sljedeće:



“Ako igrač ili sportski radnik izazove prekid utakmice koja ne bude nastavljena bit će kažnjen:



a) igrač, zabranom igranja od tri do 12 utakmica i novčanom kaznom od 500 do 2.000 KM,

b) sportski radnik, zabranom obavljanja funkcije od tri mjeseca do godinu dana i novčanom kaznom od 500 do 2.000 KM”.



Zaštitari na tribini niti u jednom trenutku prije prekida u 74. minuti susreta nisu pokušali spriječiti ubacivanje predmeta u teren, te su u nekoliko navrata pripadnici zaštitarske agencije provocirali gostujuće navijače i uposlenike FK Sarajevo smještene u loži na tribini Sjever.



FK Sarajevo će do kraja dana pokrenuti pravne postupke protiv odgovornih pravnih i fizičkih lica koja su odgovorna za sljedeće:



- fizički napad i napad u pokušaju,

- vrijeđanje na nacionalnoj osnovi,

- isticanje fašističkih slogana i oznaka,

- namjerno provociranje igrača i stručnog štaba, te navijača smještenih na tribini Istok od strane osoba zaduženih za sigurnost.



Navijači gostujuće ekipe su na tribinu ušli tek u 15. minuti susreta što predstavlja još jedan od organizacionih propusta domaćina.



Prije deset godina u Širokom Brijegu ubijen je navijač Fudbalskog kluba Sarajevo, a pet navijača je teže ranjeno vatrenim oružjem. Sramotna činjenica je da deceniju poslije niko nije odgovarao za počinjeno ubistvo i ranjavanja navijača, te da se spomen ime pokojnog Vedrana Puljića i danas na istom stadionu Pecera vrijeđa. U 2019. godini smo i dalje svjedoci kriminalnih radnji koje se dešavaju pod okriljem nacionalizma.



Fudbalski klub Sarajevo u cilju zaštite svojih igrača, stručnog štaba i drugog osoblja nakon jučerašnje utakmice donio je sljedeću odluku:



Ukoliko se na nekoj od narednih utakmica ponovo desi da sigurnost igrača i stručnog štaba na utakmici bude ugrožena iz bilo kojeg razloga, bez obzira na potencijalne sankcije, važnost utakmice i druge parametre, FK Sarajevo će napustiti teren i odbiti nastavak susreta.



DOSTA JE!"



(24sata.info)