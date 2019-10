Široki Brijeg je nakon preokreta pobijedio Sarajevo u osmini finala Kupa Bosne i Hercegovine na Pecari i tako se plasirao dalje (3:2), tokom cijelog susreta vladale su tenzije i u nekoliko navrata zamalo je došlo i do fizičkog obračuna, dok je meč nekoliko puta prekinut zbog navijača domaćeg tima koji su ubacivali razne predmete i pirotehnička sredstva na teren.

Široki Brijeg je imao šansu u prvoj minuti kada je udarac Enina zaustavio Kovačević. Domaći su vršili pritisak od početka utakmice, a u osmoj minuti udarac Hrkaća iz daljine uz dosta poteškoća zaustavio je golman Sarajeva. Pet minuta poslije Vukoja lijevom nogom je šutirao pored gola. U 14. minuti za trenutak je nestalo struje na Pecari, ali vrlo brzo problem je riješen.



U 20. minuti viđen je fantastičan udarac Vukoje sa 20 metara, ali prečka je spasila Sarajevo. Minutu poslije Jović je izblokiran u dobroj situaciji. Hebibović je u 24. minuti loše zahvatio loptu nakon jednog ubačaja. Nedugo nakon toga udarac Milanovića iz daljine nije ugrozio gol domaćih. U 30. minuti Kovačević je zaustavio udarac Matića, ali lopta se odbila do Ćorića, koji ju je zakucao u mrežu za 1:0.



Sarajevo je uspjelo izjednačiti u 36. minuti. Šabanović je, čini se, želio centrirati, ali je iznenadio sve i poslao loptu u mrežu za 1:1. Hebibović je pokušao nedugo nakon izjednačujućeg gola. Ćorić je U 41. minuti lijepo pronašao Bagarića na drugoj strani, ali Kovačević je odbranio njegov udarac. U finišu prvog dijela Hebibović je imao veliku priliku, ali Cipetić se na vrijeme vratio i zaustavio ga.



Poslije deset minuta igre u drugom poluvremenu Handžić je imao priliku, ali odbranio mu je Miškić. Odličnu šansu imalo je Jović. Dobio je sjajnu loptu pred golom Sarajeva, ali je loše šutirao. Golman domaćih je izašao s gola u 59. minuti, a to je iskoristio Hebibović i pogodio za 1:2. Nakon gola prekinuta je utakmica zbog ubacivanja pirotehničkih sredstava od strane navijača Širokog.



Dobra akcija Sarajeva viđena je u 71. minuti, Hebibović je pokušao pronaći Handžića, ali nije uspio. Tri minute poslije Široki Brijeg je propustio veliku šansu. Bagariću je odbranio Kovačević, a Ćoriću je izblokirao udarac Šerbečić. U 75. minuti Kovačić je pogodio za 2:2, a domaći navijači su ubacivali predmete na teren i pogodili Hebibovića i utakmica je prekinuta.



Sudija Elvis Mujić poslao je igrače u svlačionice, a nakon toga navijači Širokog Brijega su upozoreni i utakmica je nastavljena. Tek što je nastavljena utakmica, u 76. minuti Enin je postigao sjajan pogodak za 20-ak metara za 3:2. Velkoski je u 83. minuti pokušao iz slobodnjaka, no lopta je otišla preko gola. U 85. minuti došlo je do incidenta. Sukobili su se igrači oba tima, nakon čega je Franjić dobio crveni karton, a Hodžić žuti.



U nastavku Hebibović je dva puta pokušao. Letić je imao priliku također u sudijskoj nadoknadi, ali nije bilo promjene rezultata. Sarajevo je napadalo konstantno, no nije uspjelo doći do izjednačujućeg gola kojim bi izborili penale, tako da je ostalo 3:2.





(SCsport)