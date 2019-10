Fudbaleri Željezničara lagano su slavili protiv Mladosti Doboj-Kakanj i plasirali su se u četvrtfinale Kupa Bosne i Hercegovine rezultatom 6:1.

Foto: FK Željezničar

Plavi su, u kombinovanom sastavu, odigrali dosta dobar meč i na vrijeme pogocima riješili pitanje putnika u četvrtfinale, tako da je ponovo Željezničar postigao šest pogodaka na Grbavici, kao i u posljednjem meču na svom terenu protiv Zvijezde 09.



Otvoreno je sjajnom prilikom za Petra Boju, ali je u četvrtoj minuti šutirao pored gola. Domaći su u vodstvo došli u 22. minuti. Horić je izgubio loptu na sredini terena, Mujezinović je povukao kontru, uposlio Dženana Zajmovića, a ofanzivac Plavih lijepo pogađa mrežu Velića.



Pet minuta kasnije bilo je već 2:0. Semir Štilić je šutirao, Velić odbija loptu do Asima Zeca kojem nije bilo teško da pogodi.



U finišu prvog poluvremena još tri velike prilike za Plave, ali u sva tri navrata raspoloženi Velić je branio na sjajan način.



Drugo poluvrijeme donosi i znatno bolju igru Mladosti koja se konačno oslobodila i krenula naprijed. Ipak, Plavi su u 58. minuti postigli i treći gol. Zec je trčao kontru, a Šerif Hasić je u želji da ispuca loptu, matirao svog golmana na nevjerovatan način.



Utakmicu je koliko-toliko učinio zanimljivijom Kemal Mujarić golom iz 66. minute, no u nastavku Plavi su još postigli tri gola.



Drugi gol dao je Zajmović u 73. minuti, a onda je tri minute kasnije pogodio i Mladen Veselinović. U 79. minuti Asim Zec postiže svoj novi gol za potpuni raspad gostujućeg tima.



Do kraja se igralo mirno, pa je Željezničar veoma lako prošao u četvrtfinale najmasovnijeg fudbalskog takmičenja u BiH.



FK Željezničar – FK Mladost DK 6:1 (Zajmović 22’, 73’, A. Zec 27’, 79’, Hasić 58’ a.g., Veselinović 75’ / Mujarić 64’)





(SCsport)