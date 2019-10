Održana je konferencija za medije FK Željezničar povodom utakmice osmine finala Kupa Bosne i Hercegovine u kojoj Plavi igraju protiv Mladosti iz Doboja kod Kaknja u srijedu u 18:00 sati na Grbavici, a tim povodom obratio se šef stručnog štaba sarajevskog kluba, Amar Osim, kao i fudbaler Dženan Zajmović.

Amar Osim / 24sata.info

Na početku pres konferencije govorio je Zajmović za kojeg je od strane pripadnika medija konstatovano da ponekad izgleda da nije fokusiran na teren i da igra za publiku.



“Ako pričamo samo o posljednjoj utakmici, tu sam zadovoljan. Općenito, bilo je teških trenutaka, teško se pojedinac ovdje može isticati i onda ja hoću nešto da uradim, pa ne uspije. Šef i pomoćnici su mi više puta govorili da su zadovoljni sa mnom, a ove sezone nisam imao preveliku minutažu da to dokažem. Nadam se da će je biti više“, rekao je Zajmović.



Osim je govorio o najavama da će Mladost na Grbavicu doći s drugim timom.



“Nama je cilj da prođemo i igramo protiv premijerligaša koji će doći s profesionalnim igračima. Ne vjerujem da iko može računati da će napuniti mrežu nekome tu. Ne vidim razloga da sutra imaju lošiju ekipu. Oni dosta mijenjaju u posljednje vrijeme. Ne znači to da će sutra igrati slabije nego inače”, rekao je trener Željezničara.



Šef struke Plavih upitan je da uporedi tim iz prvog meča protiv Mladosti i ovog danas.



“Igrali smo u drugom kolu i Mladost je možda bila ispred nas na tabeli. Sada se situacija dosta promijenila. Jedna utakmica ne mora ništa značiti. U nekim segmentima smo se stvarno popravili, a u nekim stagniramo ili osciliramo. Dobro bi bilo te segmente ustabiliti”, dodao je Osim, te se osvrnuo na sastav za sutrašnju utakmicu:



“Postavit ćemo ekipu za koju mislimo da će napraviti najbolji rezultat uzimajući u obzir okolnosti. Sutrašnja ekipa će sutra biti najbolja moguća da ostvarimo svoje ciljeve jer nam je cilj i utakmica u nedjelju s Borcem. Moramo o tome voditi računa. Gledamo da u sve utakmice uđemo maksimalno. Vidjet ćemo kako će se ekipa osjećati na današnjem treningu. Znam da su neki igrači nesretni što ne igraju, ali stručni štab je sretan jer niko nije povrijeđen i svi se trude na treninzima, a imamo i rezultate”.



Osim kaže kako moraju izbalansirati sve u ekipi.



“Skoro uvijek igramo sa sedam-osam igrača, neki se moraju strpiti, a mi im moramo posvetiti više pažnje nego ovim koji igraju kako bi sve balansirali”, dodao je Osim.



Trener Plavih prokomentarisao je to i da je u medijima “procurio” njegov ugovor.



“Nisam neki onaj koji za mafiju radi pa da sklopim ugovor s vladom ili nešto. Ne znam kome je to interesantno koliku imam platu. Moja plata je osam hiljada. To u savezu možete provjeriti, plaćamo za to porez”, rekao je Osim dodavši kako zna kakva primanja imaju ostali treneri.



Utakmica se igra u srijedu, 02. oktobra, sa početkom u 18 sati na stadionu Grbavica.





(SCsport)