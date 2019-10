Na Pecari pozitivna atmosfera nakon pobjede u hercegovačkom derbiju nad Zrinjskim. Trener i igrači optimistični su uoči sutrašnje utakmice osmine finala Kupa BiH protiv Sarajeva, očekuju prolaz dalje i ističu da će "sve biti na njima".

Foto: Fena

- Šteta je što će jedna ekipa rano ispasti s obzirom na to da su ove dvije ekipe igrale u samom finišu Kupa posljednjih godina. Kvalitetno ćemo se pripremiti i pokušati odigrati što kvalitetniju utakmicu i nadam se prolasku - kazao je trener Toni Karačić.



Branimir Cipetić, jedan od junaka pobjede 'Plavo-bijelih' protiv Zrinjskog smatra je prolaz protiv Sarajeva moguć.



- Derbi je iza nas i treba se okrenuti Sarajevu. Svi znamo što je Sarajevo, ali ovdje nitko nije favorit prije nas. Sarajevo respektiramo skroz, ali ja mislim da ako uđemo u utakmicu kako treba i budemo li se držati ozbiljno, da će se tu puno više nas pitati nego njih - kazao je Cipetić.



Dodao je i da Široki očekuje prolazak.



- Sve je moguće, a budemo li ušli u utakmicu kako treba, sve je na nama - ocijenio je Stipetić.



Govoreći o ozlijeđenim igračima, strateg momčadi kaže da će nakon današnjeg treninga biti poznata imena prvih 11 koji će istrčati na Pecaru.



- Četiri utakmice smo igrali u ritmu srijeda-nedjelja, imamo određenih problema u sastavu, normalno je da mora doći do pada energije, danas na treningu ćemo vidjeti kakvo je stanje s igračima pa ćemo vidjeti tko će sutra istrčati na teren - ocijenio je Karačić.



Na novinarski upit o tomu kakav je nogomet u Španjolskoj u usporedbi s BiH, Stipetić ističe da nema prevelikih razlika.



- Ja sam u Španjolskoj igrao u filijalnim momčadima, recimo Eibara, koji je bio druga liga, a te su momčadi bile treća liga. Nije neka razlika, to su sve male nijanse - kazao je.



Utakmica osmine finala Kupa BiH između NK Široki i FK Sarajevo igra se na Pecari, u srijedu, 2. listopada, od 18.30.



Očekuje se dolazak dvjestotinjak navijača Sarajeva.



(FENA)