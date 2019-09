U hercegovačkom derbiju između Zrinjskog i Širokog Brijega gosti su slavili veliku pobjedu rezultatom 3:1.

Foto: Agencije

Odavno se nije desilo da neka od ekipa bude značajniji favorit u ovom meču, kao što je to danas bio Zrinjski. Ipak, loša forma Širokog Brijega nije se odrazila na dešavanja na terenu, jer su gosti upisali velika tri boda.



Široki je bolje ušao u meč i napravio nekoliko odličnih akcija, a nagrada je stigla u 17. minuti. Mateo Marić je asistirao, a pogodio je Dino Ćorić.



Period bolje igre Širokog prošao je tačno kada je Ivan Lendrić prekinuo sjajnu igru gostiju. Napadač Plemića je dobio loptu na rubu šesnaesterca, a onda je gurnuo loptu u stranu i sjajnim udarcem matirao Miškića.



To je bilo sve za prvo poluvrijeme u kojem nije bilo mnogo prilika, ali su ekipe postigle po jedan gol, koristile su sve što je moglo u napadačkim akcijama.



Mnogo manje uzbuđenja u nastavku. Tek nekolicina slabijih udaraca, od kojih je najviše zaprijetio Šovšić na otvaranju drugog dijela. Kada su svi očekivali da će ekipe osvojiti po bod, Široki je došao do velikog trijumfa. Gol koji je Širokog doveo pred vrata pobjede postigao je Dražen Bagarić sedam minuta prije kraja za veliko slavlje gostiju.



Konačan rezultat u početku nadoknade postavio je Marić, pa je meč završen rezultatom 1:3. Ovom pobjedom može se reći da je Široki izašao iz krize, dok je za Zrinjski u pitanju prvi poraz kod kuće ove sezone.



(SCsport)