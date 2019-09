Sarajevo je u 11. kolu BHT Premijer nogometne lige slavilo na gostovanju kod Mladosti u Doboju kod Kaknja rezultatom 3:0 (2:0) te se bodovno poravnalo na tablici s vodećim Željezničarom. Oba sarajevska tima sada imaju po 23 boda.

Foto: Fena

Sarajevo je protiv Mladosti povelo u 10. minuti, nakon što je Krste Velkoski na ivici 16-erca propustio loptu za Slobodana Milanovića, koji je odmah i šutirao te pogodio mrežu domaćina za vodstvo svog tima od 1:0.



Gosti su drugi gol postigli u 33. minuti, a strijelac je bio Mersudin Ahmetović, koji je sa oko 13 metara iskosa sa desne strane pogodio prazan gol.



Golman Mladosti Tarik Abdulahović, naime, bio je istrčao kako bi spriječio šut Geodona Guzine, ali se lopta odbila do Ahmetovića koji je zatresao mrežu za vodstvo Sarajeva od 2:0.



Lopta je u 36. minuti u 16-ercu domaćina pogodila u ruku Kenana Horića, pa je priliku da vodstvo gostiju poveća na 3:0 imao kapiten Sarajeva Krste Velkoski. Međutim, njegov je šut odbranio golman Abdulahović, a odbijenu loptu Guzina nije uspio poslati u mrežu, jer se na gol-crti ispriječio neko od domaćih igrača te izbio loptu.



Mladost je bila prva zaprijetila, u 5. minuti, kada je Semir Smajlagić nakon kornera pogodio spoljni dio mreže. Priliku je i u 27. minuti imao Matthias Fanimo, ali je golman Sarajeva Vladan Kovačević odbranio njegov šut sa oko 17 metara.



Domaćini su imali bolje prilike u drugom poluvremenu. Najbolju priliku u dotadašnjem toku meča za Mladost imao je Fanimo, ali je golman Kovačević ponovo odbranio njegov šut sa oko 10 metara.



Pet minuta kasnije i golman domaćih Abdulahović uspio je, padom u noge u svom petercu, spriječiti šut Amara Rahmanovića, do kojeg se odbila lopta nakon što je Kenan Heljić klizećim startom na vrhu peterca spriječio šut Ahmetovića.



Mladost je u 77. minuti imala priliku nakon prodora Fanima, koji je proigrao svog kapitena Aladina Isakovića, ali on se odlučio na dribling pa je iz izgledne prilike izvukao samo korner.



Smajlagić u 80. minuti nije uspio iskoristiti istrčavanje van svog 16-erca i nesporazum golmana Sarajeva Kovačevića i stopera Besima Šerbečića. Kovačević se uspio vratiti u 16- erac i otkloniti opasnost.



Rezervista Rahmanović ipak je u 88. minuti, iz slobodnog udarca sa oko 20 metara iskosa sa desne strane, pogodio gol domaćina te postavio konačan rezultat 0:3. U sudijskom vremenu isključen je domaći igrač Branko Bajić, koji je dobio drugi žuti, automatski crveni karton.



Susret je u Doboju kod Kaknja promatralo oko 2.000 gledalaca.



(FENA)