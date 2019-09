Nakon tri uzastopne pobjede ekipa Zrinjskog dočekuje Široki Brijeg u hercegovačkom derbiju 11. kola Premijer lige BiH, koji će se na stadionu pod Bijelim brijegom odigrati u nedjelju, 29. rujna, s početkom u 16 sati.

Foto: FENA

Trener Zrinjskog Hari Vukas kazao je kako ovaj derbi uvijek plijeni pažnju i dodatno motivira aktere.



- Široki je trenutno na devetoj poziciji, ali to nije baš realno stanje i nas sigurno čeka teška utakmica. To je jedna dobra i kvalitetna ekipa koja se jako kvalitetno postavlja, a pogotovo u gostima. Znaju biti jako opasni i nezgodni i uvjeravam vas da nije floskula, moramo biti izuzetno oprezni, koncentrirani i fokusirani kako bi došli do pobjede - kazao je Vukas.



Dodao je kako Široki ima više nezgodnih igrača od kojih je posebno izdvojio napadača Dražena Bagarića.



- Bagarić je igrač koji ima individualnu kvalitetu, može sam sebi stvoriti situaciju za gol i vrlo kvalitetno koristi prostor koji se ostavlja iza, tako da moramo posebnu pažnju obratiti na njega - istaknuo je Vukas.



Utakmicu protiv Širokog zbog ozljeda propustit će Kristijan Stanić, Pero Stojkić, Mario Tičinović, Semir Pezer i Marko Bencun.



- Stanić i Stojkić su krenuli s treninzima, trenutno imaju svoj posebni program i ubrzo će nam se priključiti, a Luis Ibanez još uvijek nema pravo nastupa. Sigurno nam nije drago što ne možemo računati na ovih pet igrača, ali liječnička ekipa čini sve da ubrza njihov povratak na teren - izjavio je Vukas na današnjoj konferenciji za medije.



Ekipu Zrinjskog u narednom periodu čeka težak niz utakmica, pa će tako nakon derbija sa Širokim Zrinjski redom igrati protiv Sarajeva, Veleža i Željezničara.



- Već je skoro trećina prvenstva prošla i polako se naziru ekipe koje će biti na vrhu. Svjesni smo da nas očekuje borba, ali jednostavno treba ići utakmicu po utakmicu, napraviti dobru pripremu za svaku utakmicu, izvesti momke koji su u datom trenutku spremni odgovoriti na zahtjeve koje imamo u toj utakmici i jednostavno skupljati bodove i biti tu pri vrhu - kazao je Vukas.





(FENA)