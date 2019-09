Derbi susret 11. kola nogometne BH Telecom Premijer lige BiH sutra će na stadionu Tušanj odigrati dvije prvoplasirane ekipe na tabeli Željezničar i Tuzla City.

Amar Osim / 24sata.info

Trener Željezničara Amar Osim na današnjoj pres-konferenciji kazao je da bi bio zadovoljan remijem, jer bi njegov tim s bodom ostao na čelu tabele, "osim ako Sarajevo ne pobijedi sa 10 razlike".



- Igramo protiv ekipe koja je druga na tabeli i koja je imala težak raspored i opet je skupila 20 bodova. Tuzlu treba smatrati kao konkurenta. Zasluženo su tu gdje jesu. Oni ono što rade, rade kako treba. Ne gube energiju na nešto nepotrebno. Protiv takvih ekipa je teško igrati jer im ne treba sedam-osam igrača u napadu da postignu gol. Oni lako daju gol, sad su Veležu dali sa 25 metara i to je kvalitet. Crnkić je opasan, imaju dva jaka štopera i dobre bekove koji mogu napraviti problem. Golman ima ligu u malom prstu, šta im više treba - kazao je Osim.



Prvotimac Mehmed Alispahić izjavio je da je dobra atmosfera u ekipi, koju sutra "očekuje težak meč".



- To je posebna utakmica za grad Tuzlu. Poznajem dobro neke njihove igrače. Znamo kako se suprostaviti protiv ovakvih ekipa, vidjet ćemo sutra kako će to sve izgledati - kazao je Alispahić.



Susret će se igrati u subotu od 16.00 sati.



(FENA)