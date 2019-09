Nakon dva uzastopna gostujuća poraza, kod mostarskog Zrinjskog (0:3) te u srijedu kod bijeljinskog Radnika (1:2), nogometaši Čelika sutra će u okviru 11. kola BHT Premijer lige na Bilinom polju ugostiti tuzlansku Slobodu (19.00 sati).

Foto: Fena

Sloboda je pred ovu utakmicu sedma, a Čelik osmi na tablici, ali oba tima imaju po 12 bodova, koliko ima i Borac na šestom mjestu.



-Naravno da nam se, nakon ta dva poraza, sada stvara imperativ pobjede u sljedeće dvije utakmice, koje igramo kod kuće - kazao je na današnjoj pres-konferenciji trener Čelika Marko Babić, koji je u debiju slavio prvenstveni trijumf na Bilinom polju protiv Mladosti iz Doboja kod Kaknja (1:0).



Međutim, nakon toga ispali su, gostujućim porazom kod Rudara iz Kaknja (0:3), iz Kupa BiH te upisali dva spomenuta prvenstvena poraza.



Babić je napomenuo kako njegov tim protiv Zrinjskog nije bio na nivou, ali smatra da su u srijedu protiv Radnika dali sve od sebe te da su, u najmanju ruku, bili ravnopravni.



-Mislim da nismo zaslužili izgubiti u Bijeljini, ali smo izgubili. Ali, moramo se okrenuti narednoj utakmici i osvojiti tri boda. Mi nismo na nivou da možemo bilo koju ekipu potcijeniti. Imamo svojih problema i s tim živimo, s tim radimo... Trebaju nam ta tri boda protiv Slobode, da sljedećih sedam dana možemo normalno raditi - kazao je Babić.



Smatra kako tim i ne igra tako loše kako to sugerira učinak na terenu i pozicija na tablici.



-Bodovni saldo moramo popraviti. Nadam se da će to biti već protiv Slobode, da ćemo upisati tri boda, a onda, i protiv Širokog Brijega, protiv kojeg također igramo kući - kazao je Anel Dedić, koji je bio jedini strijelac u Bijeljini.



-Trebao mi je taj gol, zbog čega je zaslužan i trener, gospodin Babić. Do sada sam imao problema, što na terenu, što van terena, što u klubu...Sada se to polako rješava - istakao je Dedić, koji će sutra vjerovatno ponovo nositi i kapitensku traku.



(FENA)