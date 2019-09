Gradsko vijeće Tuzle na današnjoj sjednici donijelo je odluku da se rebalansom budžeta za ovu godinu osiguraju sredstva od 500.000 KM za pomoć FK Slobodi, od 800.000 koliko je traženo, kako bi se riješio dio nagomilanih finansijskih i drugih poteškoća ovog kluba.

S obzirom na to da je rebalans budžeta planiran za idući mjesec, naloženo je Gradskoj upravi da preraspodjelom budžetskih sredstava Slobodi odmah doznači 100.000 maraka, isključivo za isplatu plaća igrača i trenera, te troškove putovanja i odigravanja utakmica.



- Nadam se da će ova odluka odmah biti realizovana i to će biti prva sredstva iz gradskog budžeta uplaćena Slobodi otkako sam ja na čelu kluba – izjavio je za Fenu predsjednik Upravnog odbora Sloboda, Sead Kozlić.



Potvrdio je špekulacije o dugu od oko 6 miliona Slobode, ali polovina od toga se odnosi na reprogram dugova prema Poreznoj upravi FBiH. Dobar dio dugovanja odnosi se na obaveze prema firmi „Giprom“ ranijeg predsjednika Slobode, Saliha Šabovića, te Azmiru Husiću, sadašnjem predsjedniku Tuzla Cityja, iz vremena kada je bio na čelu Slobode.



Kozlić kaže kako se prema validnim dokumentima bivšem treneru Zlatanu Naliću ne duguje nijedna marka, a prema prispjelim zahtjevima je i iznos od oko 64.000 maraka koje potražuje ovaj trener s mjestom prebivališta u Švedskoj.



Kozlić ističe kako je osobno, a i cijeli UO kluba izložen kritikama, a ne vodi se računa o tome da je milion maraka iz gradskog budžeta potrošen prije nego što je postao predsjednik.



- Nama su ostali dugovi, a mene bi vjerovatno razapeli kada se ne bi znalo da od Slobode nisam uzeo ništa, a preko firme i Saveza sam obezbijedio oko 30.000 maraka, dok oni koji su najgrlatiji u kritikama nisu donijeli ni feninga. Neki raniji predsjednici su, tvrdim, od Slobode imali lične koristi – navodi predsjednik UO Slobode.



Potvrdio je da zagrebački Dinamo dolazi na obilježavanje 100-godišnjice Slobode.



- To sam odavno dogovorio sa Zdravkom Mamićem i neka se zna da će Sloboda gostima platiti samo hotelski smještaj i ništa više. Utakmica će se odigrati 11. oktobra od 17.30 sati – objasnio je Kozlić.



