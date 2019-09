Nakon dvije uzastopne i uvjerljive pobjede Zrinjskog u kupu i prvenstvu (Zvijezda Gradačac 4:0, Čelik 3:0) trener Hari Vukas optimističan je pred gostovanje njegove momčadi kod tuzlanske Slobode u 10. kolu Premijer lige BiH.

- S obzirom na sve te priče o lošim izvedbama u gostujućim utakmica, sutra očekujem moje momke dosta motivirane. Mora i nas negdje krenuti na gostovanju i sada je pravi trenutak za to - kazao je Vukas uoči polaska za Tuzlu.



Zrinjski je u devet prvih kola domaćeg prvenstva pokazao zavidnu formu na svom terenu, upisavši četiri pobjede u četiri susreta uz gol-razliku 11:0. Međutim, "Plemići" su s gostovanja donijeli samo 4 od mogućih 15 bodova.



Vukas smatra kako je Zrinjskom na tih pet gostujućih utakmica nedostajala i doza sreće te da bi pogodak u prvom poluvremenu protiv Slobode uvelike olakšao posao njegovoj momčadi.



- Mislim da većina ekipa kad igra protiv nas smatra dobrim rezultatom neriješeno ili pobjedu. Kako vrijeme utakmice odmiče oni dobivaju na samopouzdanju, a mi se mučimo. Nadam se da bi sutra neki rani pogodak mogao biti ključ uspjeha. Onda je to skroz druga utakmica. Domaćin se mora otvoriti i juriti rezultat, a u takvim situacijama znamo biti dosta opasni - dodao je.



Što se tiče Slobode, Vukas smatra kako financijski problemi s kojima se susreće tuzlanska momčad neće previše utjecati na ishod utakmice.



- Iz mog iskustva, kad se priča o stanju u nekom klubu ili statistici u međusobnim susretima dva kluba, to je po meni sve mrtvo slovo na papiru. Ne mora to ništa značiti. Ta njihova kriza ih može dodatno ujediniti i motivirati - kazao je trener Zrinjskog.



Utakmici protiv Slobode zbog akumuliranih kartona propustit će Damir Šovšić, a Vukas ne može računati niti na ozlijeđene Kristijana Stanića, Peru Stojkića, Maria Tičinovića, Semira Pezera i Marka Bencuna, dok Luis Ibanez još nema pravo nastupa.



Utakmica Sloboda – Zrinjski igra se u srijedu od 16 sati, uz izravan prijenos na programu Arenasport 1.



