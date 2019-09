Mostarski Velež je danas u Ugljeviku stigao do druge ovosezonske pobjede, a na ovom gostovanju su nadigrali posljednjeplasiranu Zvijezdu. To je ujedno i prva gostujuća pobjeda u ovoj sezoni za Rođene.

Foto: Agencije

Slavili su sa 2:1, a pogotke su za goste postizali Edo Vehabović i Brandao. Jedini gol za Zvijezdu djelo je Slavena Stjepanovića.



Od početka je ekipa Feđe Dudića krenula ofanzivno, pa je Brandao u 5. minuti imao priliku, ali ga je zaustavio mladi Manojlović na golu Zvijezde 09.



Isti igrač je pokušao i ubrzo nakon toga, ovaj put je šutirao odlično iz slobodnjaka, ali Manojlović je sjajnom paradom zaustavio taj udarac.



Uslijedilo je blago zatišje, igralo se uglavnom na sredini terena, ali onda u finišu prvog dijela nova ofanziva Veleža.



Vehabović je u 41. minuti dodao do Fajića, čiji udarac sa ivice kaznenog prostora pogađa stativu gola domaćih.



U 45. minuti se u šansi našao i Ćivić nakon kornera, ali je ponovo na visini zadatka bio Manojlović.



U uvodnim minutama drugog dijela prvi put je zaprijetila Zvijezde. Udarac Stjepanovića je zaustavio Bobić, a nakon toga je šut Correie otišao pored gola.



Kada se činilo da domaći imaju inicijativu, Velež je stigao do prednosti. Igrala se 60. minuta, kada je Edo Vehabović istrčao sjajnu kontru, koju je završio lijepim pogotkom za vodstvo svog tima od 0:1.



Nakon toga su Rođeni preuzeli inicijativu, činilo se da bi mogli bez problema privesti meč kraju, ali da to ne bude baš tako lako, pobrinuo se Slaven Stjepanović, koji je na 1:1 poravnao u 75. minuti susreta.



Ipak, Velež je imao spreman odgovor, koji je došao jako brzo. Već za tri minute Rođeni su ponovo imali prednost.



Tada je za pobjedu Veleža od 2:1 pogodio sjajni Brandao. Majstorski se okrenuo i matirao Manojlovića.



Do kraja je ostalo nepromijenjeno, Velež je stigao do druge ovosezonske pobjede koja ga vodi van opasne zone, dok Zvijezda ostaje na dnu tabele…



