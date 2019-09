Željezničar je sa minimalnih 1:0 savladao Radnik u utakmici devetog kola BH Telecom Premijer lige Bosne i Hercegovine, a jedini pogodak na utakmici postigao je Mehmed Alispahić. To je bio jedan od najljepših ovosezonskoj golova.

Foto: Agencije

U četvrtoj minuti Zec se nije snašao pred golom gostiju. Plavi su imali priliku u osmoj minuti, ali je Bilobrk dobro intervenisao. Nedugo nakon toga jedan fudbaler Radnika ostao je na travi, nakon čega je došlo do naguravanaja igrača oba tima. Plavi su u 16. minuti izveli odličnu akciju, no Bojo je na kraju šutirao veoma slabo.



Alispahić je pokuašao sa 20-ak metara u 16. minuti, ali nije bilo promjene rezultata. Veselinović je šutirao u 22. minuti, ali Bilobrku to nije bilo teško zaustaviti. Plavi su imali dobru šansu u 31. minuti kada je Zec poslao loptu pred gol gostiju, međutim to niko nije pratio. Nedugo nakon toga na drugoj strani Peco je pokušao, ali lopta je otišla pored gola.



Loše je pokušao Veselinović u 38. minuti. U drugoj minuti sudijske nadoknade prvog dijela viđena je najbolja prilika. Stevanović je uposlio Boju, kojem je odbranio Bilobrk. Odmah u prvoj minuti nastavka viđen je dobar dalekometni udarac Sadikovića, koji je završio malo preko gola. Prvo veće uzbuđenje u drugom poluvremenu desilo se u 61. minuti kada je Sadiković odlično šutirao, ali odbranio je Bilobrk.



Jedan od najljepših golova dosadašnjeg dijela sezone viđen je u 65. minuti. Alispahić je majstorskim golom doveo domaće u prednost od 1:0. Plavi su mogli udvostručiti prednost u 73. minuti, no Krpić je šutirao preko gola. Sipović je pokušao atraktivno petom u 79. minuti, međutim rezultat se nije mijenjao.



Plavi su mogli slaviti i ubjedljivije, ali Zajmović je u 89. minuti loše šutirao iz dobre situacije. Do posljednjeg sudijskoj zvižduka nije bilo većih prilika i tako je Željezničar došao do nove pobjede i drugog mjesta na tabeli.





(SCsport)