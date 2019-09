Borac i Široki Brijeg remizirali su na Gradskom stadionu u Banjoj Luci (1:1), a tim s Pecare skoro cijelo drugo poluvrijeme igrao je sa igračem manje.

U desetoj minuti zatresla se mreža Širokog Brijega. Vranješ je mogao sam završiti akciju, ali je dodao do Crnova, koji je bio u ofsajdu i pogodak je poništen. Velika prilika za Borac viđena je u 13. minuti, ali je Zlomislić odbranio udarac Vujaklije, koji je čini se igrao rukom, no sudija se nije oglašavao.



Nakon opasnog centaršuta Crnova u 19. minuti dobro je reagovao Zlomislić. Danilović je u 28. minuti u dobroj poziciji promašio loptu. Uslijedila je kazna. Odbrana Banjalučana očajno je reagovala, a loptu u mrežu za 0:1 pospremio je Bagarić. Nedugo nakon gola šansu je imao Jović. U finišu prvog dijela Vranješ je pokušao iz slobodnjaka, a Zlomislić je loše intervenisao, no nije bilo promjene rezultata.



Od 49. minute tim s Pecare igrao je sa igračem manje, jer je Stanić dobio crveni karton zbog udaranja Dujakovića. Poslije desetak minuta igre u drugom dijelu Zlomislić je sjajno odbranio udarac Vranješa, a na drugoj strani Ćorić je šutirao pored gola. Bagarić nije uspio dobro zahvatiti loptu u 61. minuti, a tri minute poslije na drugoj strani Vujaklija nije pogodio sa pet metara.



Jović je u 67. minuti izašao sam na Lučića, koji ga je zaustavio. Milutinović se prošetao kroz odbranu gostiju i postigao pogodak za 1:1. Do kraja utakmice nije bilo nikakvih promjena.



