Komentirajući izvedbe njegove momčadi u prvih osam kola domaćeg prvenstva trener Zrinjskog Hari Vukas kazao je kako nije zadovoljan onim što su njegovi nogometaši do sada pokazali na terenu.

Foto: Fena

Zrinjski je u osam dosadašnjih susreta upisao tri domaće pobjede no s pet gostovanja "Plemići" su donijeli samo 4 od mogućih 15 bodova.



- Ja kao trener imam najveću odgovornost i kao trener mogu potvrditi da to nije to. Sigurno je da nas je poraz u Bijeljini dosta poljuljao. Nismo ga očekivali. Ako me pitate za osam kola odigranih do sada moram reći da je moglo i moralo bolje - kazao je Vukas na konferenciji za novinare uoči susreta 9. kola Premijer lige BiH Zrinjski – Čelik.

Sigurna pobjeda u kupu prije dva danas nad Zvijezdom iz Gradačca (4:0), po Vukasovim riječima, popravila je atmosferu u momčadi.



Po njegovim riječima, nogometaši Zrinjskog u taj su susret ušli maksimalno angažirano, postigli su rani gol i nakon toga nije bilo problema privesti utakmicu kraju.



Slijedi domaći susret s Čelikom, koji je na startu prvenstva gostujućim pobjedama nad Širokim Brijegom i Veležom pokazao da može biti iznimno neugodan protivnik.



- Čelik je neugodna ekipa s par kvalitetnih pojedinaca koji svakome mogu napraviti probleme. Ipak, kvaliteta je na našoj strani, igramo pred domaćom publikom i nadam se da ćemo uz njihovu podršku uspjeti doći do nova tri boda - dodao je Vukas.



Zbog ozljede izvan konkurencije su i dalje Mario Tičinović, Kristijan Stanić i Pero Stojkić, a novo pojačanje Zrinjskog Luis Ibanez još nema pravo nastupa.



- Njegova (Ibanezova) karijera i klubovi u kojima je igrao pokazuju da je to jako dobar igrač i od njega očekujem da donese dodatnu kvalitetu u našu ekipu. Igrač je to koji može pokriti dvije pozicije i nadam se da će biti dodatno osvježenje za našu ekipu - prokomentirao je Vukas dolazak 31-godišnjeg Argentinca.



Utakmica HŠK Zrinjski – NK Čelik igra se u nedjelju od 16:30 sati uz izravan prijenos na Moja tv.



(FENA)