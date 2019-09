Luis Ibanez, 31-godišnji argentinski branič, kazao je kako je u Zrinjski došao isključivo iz sportskih motiva, a ne zbog novca.

Foto: FENA

- Što se tiče novca, ja sam se financijski osigurao prije, nisam tu došao da bih napravio neku razliku u novcu. Meni treba da igram što više, a ne da idem negdje samo zbog novca - kazao je Ibanez na svom medijskom predstavljanju u Mostaru, nakon što je prije dva dana potpisao vrijednost Zrinjskom do 31. svibnja 2021. godine.



Na novinarsko pitanje je li u njegovom transferu ikakvu ulogu imao Zdravko Mamić, nekadašnji prvi čovjek zagrebačkog Dinama, Ibanez je odgovorio niječno.



- Nisam imao priliku da se sada vidim s njim. Znam da je u Mostaru i sigurno ćemo se vidjeti. Poštujem Zdravka Mamića, bio mi je šef sedam godina i uvijek je stajao iza mene. Sigurno ćemo sjesti i popiti kavu - kazao je Argentinac.



Ibanez je u karijeri nosio dresove Boca Juniorsa, Dinama iz Zagreba, Racing Cluba, Gyorija, Crvene zvezde, Karabukspora i Trabzonspora. Najdublji trag ostavio je u zagrebačkog Dinamu s kojim je osvojio sedam naslova prvaka Hrvatske, četiri hrvatska kupa i jedan superkup.



U Zrinjski je stigao kao slobodan igrač iz Trabzonspora u kojem se nije previše naigrao prošle sezone.



- Fizički sam uvijek bio dobar, nikad nisam imao puno problema s ozljedama. Jedino što mi treba je malo više igre, da treniram s ekipom, da osjetim loptu i da se što prije uklopim u trenerov sistem, i to mi je u ovom trenutku najbitnije - kazao je Ibanez te dodao kako vjeruje da će brzo ući u formu i pomoći Zrinjskom u pohodu na još jedan naslov prvaka Bosne i Hercegovine.



U tijeku je procedura pribavljanja radne i boravišne dozvole što bi moglo potrajati do deset dana. U Zrinjskom očekuju kako bi Ibanez svoj premijerni nastup mogao imati 29. rujna kada u Mostaru gostuje Široki Brijeg ili sedam dana kasnije kada je gost na stadionu pod Bijelim brijegom aktualni prvak Sarajevo.





(FENA)