Fudbaleri Sarajeva su večeras na stadionu Asim Ferhatović Hase nadigrali Zvijezdu 09 u meču 8. kola Premijer lige BiH, te slavili sa sigurnih 2:0 i tako se nakon ubjedljivog poraza u sarajevskom derbiju vratili na pobjednički kolosijek.

Foto: Instagram

Utakmicu su obilježili “prvijenci”. Svoj prvi gol za bordo tim je postigao mladi Alen Mustafić, a prvi gol u ovoj sezoni je postigao i Mersudin Ahmetović, koji je tako prekinuo golgeterski post.



U prvom poluvremenu nismo gledali posebno kvalitetnu fudbalsku predstavu, a nešto je više loptu u svojim nogama imao domaći tim.



Prijetilo je Sarajevo preko Milanovića dva puta, ali njegove udarce je zaustavljao Manojlović, baš kao i jedan dalekometni pokušaj Hebibovića.



Možda i najbolju šansu za bordo tim je imao Ahmetović, koji je sredinom poluvremena iz okreta snažno šutirao u vanjski dio mreže.



Zvijezda je prijetila iz kontra napada, a nakon jednog kornera se stvorila i velika gužva u kaznenom prostoru domaćih. Na kraju je loptu nakon šuta Badjija uhvatio Kovačević.



Kada se činilo da će se na odmor otići bez golova, odigralo je Sarajevo jedan napad po desnoj strani, nakon ubačaja je očajno reagovala odbrana gostiju, a lopta je došla do Alena Mustafića.



Mladi veznjak se lijepo namjestio i pogodio desni ugao gola Manojlovića. Bio je to njegov prvijenac u dresu Sarajeva i u seniorskom fudbalu.



Drugi dio je počeo slično kako je tekao prvi, nije bilo previše uzbuđenja, ali onda u 53. minuti bordo tim odigrava lijepu akciju.



Velkoski je s lijeve strane na kraju dodao do Ahmetovića, koji pogađa za 2:0 i tako dolazi do prvog gola u novoj sezoni.



Nije bila nakon toga bezopasna Zvijezda, prijetili su gosti iz kontri, a najopasnije je bilo u 72. minuti, kada je Badji istrčao pred Kovačevića, koji ga ipak zaustavlja.



Imalo je Sarajevo nekoliko dobrih napada do kraja. Pokušavao je rezervista Handžić, ali promjene rezultata nije bilo.



Završilo je 2:0, Sarajevo sada ima 17 bodova, isto koliko Tuzla City, koja je zbog bolje gol razlike na prvom mjestu.



Sarajevo – Zvijezda 2:0 (Mustafić 43’, Ahmetović 53’)



(SCsport)