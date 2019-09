Fudbaleri Širokog Brijega poraženi su na svom terenu od Tuzla Cityja rezultatom 1:3 u osmom kolu Premijer lige Bosne i Hercegovine.

Foto: Jabuka.tv

Zahuktali Tuzla City u pozitivnom raspoloženju stigao je na Pecaru i tu se pokazao kao vrlo kvalitetan rival.



Ipak, domaćin je otvorio meč na najbolji mogući način. Već u 12. minuti Pecara je pozdravila pogodak Marića nakon lijepog napada kojeg su izveli Širokobriježani. I nakon toga Široki je imao sjajnu šansu, ali je Bagarić bio neprecizan u situaciji ‘jedan na jedan’ sa Fejzićem.



Nakon toga, Tuzlaci su se razigrali, a prvi je zaprijetio Jovo Kojić. To je bio uvod u dešavanja iz same završnice prvog dijela. Igrao se 40. minut kada je dosuđen penal za goste, a raspucani Vojo Ubiparip postigao je gol za poravnanje.



To je bio i rezultat prvog dijela. Drugi dio nije ni otvoren kako treba, a Said Husejinović je pogodio za goste i tako doveo City u vodstvo.



Široki se morao nakon primljenog gola otvoriti, a kazna je uslijedila u 63. minuti kada je Ubiparip postigao još jedan pogodak i tako doveo svoju ekipu na korak od trijumfa.



Do kraja je Široki morao napadati, ali bez previše učinka. Tuzla City je ostvarila veliku pobjedu kojom je nastavila svoj put do samog vrha tabele.



Široki Brijeg – Tuzla City 1:3 (Marić 12’ / Ubiparip 40’, 63’ Husejinović 49’)





(SCsport)