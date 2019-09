Banjalučki Borac je večeras na domaćem terenu nadigrao zenički Čelik i stigao do pobjede (3:1) u posljednjem meču 7. kola Premijer lige BiH.

Gledali smo sjajnu utakmicu u Banjaluci, a pogotovo smo mogli uživati u uvodnim minutama, koje su i donijele tri pogotka.



Borac je krenuo jako ofanzivno u ovaj meč, redale su se prilike pred golom Pavlovića, koji je kapitulirao u 11. minuti.



Radulović je tada izveo korner, stvorila se gužva u petercu u kojoj se najbolje snašao Vranješ i pogodio za 1:0.



Ipak, u 18. minuti Čelik se vraća u igru preko Mahmutovića, koji sjajno glavom pogađa za 1:1.



Nije to puno poremetilo Borac i sjajnog Vranješa, koji u 21. minuti koristi novi kiks odbrane gostiju i postiže gol za 2:1.



Nakon toga je tempo igre opao, Borac je pokušavao držati loptu u svojim nogama i kontrolisati utakmicu, a Čelik je uspio do odlaska na odmor prijetiti preko Carlosa, ali je ostalo 2:1.



Drugo poluvrijeme nije donijelo ni blizu onoliko koliko prvo, ali i u njemu smo vidjeli jedan pogodak.



Agilni Paragvajac Carlos je prijetio golu Lučića, ali iskusni golman Borca je bio na visini zadatka.



S druge je strane Vranješ još nekoliko puta pokušao ugroziti Pavlovića, igrao je sjajno, ali ipak do hat-tricka nije uspio doći.



Problemi za Borac dolaze sredinom drugog dijela, kada stoper Jovanović igra rukom, a sudac Bijelica mu pokazuje crveni karton.



Ipak, nije to puno pomoglo Čeliku, koji nikako nije uspijevao da napravi probleme Borcu, a utakmica je riješena u 81. minuti.



Tada je Pavlovića savladao Ivan Crnov i postavio konačnih 3:1.



Borac je tako stigao do trećeg trijumfa u sezoni i sada ima 11 bodova, dok Čelik već četiri kola ne zna za pobjedu, pa je i dalje na 9 bodova…



