Sedmo kolo nogometne Premijer lige Bosne i Hercegovine donosi najveću utakmicu naše države, gradski derbi između Željezničara i Sarajeva koji će sutra biti odigran na stadionu Grbavica.

Utakmica će imati dodatnu draž zbog trenutne pozicije sarajevskih rivala na ligaškoj tabeli. Aktuelni prvak BiH Sarajevo zauzima prvu poziciju s dva boda više od drugoplasiranog Željezničara.



Trener Sarajeva Husref Musemić jutros je izjavio da je Željezničar favorit u ovom meču, međutim šef struke Željezničara Amar Osim na konferenciji za medije svog tima nije se složio sa svojim kolegom.



- Imaju dvije strane priče, jedna je da igramo na svom terenu, ali druga kaže da igramo protiv aktuelnog prvaka koji je trenutno prvi na tabeli. Tabela pokazuje ko je trenutno bolji, a Sarajevo u posljednje dvije godine ima bolje performanse. Ne bih se složio da smo u ovom meču favoriti, nećemo pasti u tu klopku - rekao je Osim.



Naglašava da bi Sarajevo u slučaju pobjede Željezničara zaostajalo bod, dok bi "plavi" u slučaku poraza zaostajali za Sarajevo pet bodova, zbog čega je pritisak ipak veći na njegovu ekipu. Smatra da je i u slučaju poraza najvažnije izgubiti na pravi način, a isto se može reći i za pobjedu, koja je pirova ako ekipa ne pokazuje dobar nogomet.



- Nije dobro kasniti pet bodova ako imaš neki određen cilj. Ako pobjedimo na sreću, a igramo loše i protivnik nas nadigra, šta nam to znači za nastavak sezone? Imat ćeš bod prednosti nad Sarajevom, a oni sve ostalo. Do kraja ima još veliki broj bodova i ja bih kao trener uvijek prihvatio poraz, ali da ekipa pokaže igru koja garantuje bolji nastavak sezone - objašnjava Osim.



Dodao je da rezultati Sarajeva nemaju veze sa srećom.



- Sarajevo iza sebe ima dvije godine kontinuiranog rada i njihove pobjede nemaju veze sa srećom. Ekipa koja nema kvalitet i rutinu to ne može uraditi - rekao je Osim.



Kapiten Željezničara Sulejman Krpić još uvijek nije pobijedio u gradskom derbiju protiv Sarajeva i nada se da će se to sutra promijeniti.



- Nakon posljednjeg poraza bilo me sramota. Nismo ništa ispoštovali što smo se dogovorili, za razliku od meča na Koševu koji smo izgubili s 2:1, ali barem smo se borili. Analizirali smo protivnika i spremili se za utakmicu. Nadam se pobjedi - zaključio je Krpić.



Vječiti derbi, 119. po redu, bit će odigran sutra na stadionu "Grbavica" s početkom u 20 sati.





