Šef stručnog štaba Tuzla Cityja Milenko Bošnjaković i igrač veznog reda Ivan Sesar komplimentirali su na današnjoj konferenciji za novinare sutrašnjem protivniku Slobodi, ali su uoči susreta 7. kola najavili igru na pobjedu.

Foto: Arhiv

Bošnjaković je kazao kako bi volio da se utakmica završi, a da se ne naruše odnosi bilo koga u gradu Tuzli, s obzirom na atmosferu koja je stvorena uoči duela dva tuzlanska premijerligaša.



"Drago mi je da Tuzla ima ovakav derbi i svi trebamo uživati u tome. Slobodu ne doživljavam u negativnom kontekstu. Gledali smo ih, znamo dobre i slabe strane, imaju sjajne igrače popur Bekrića, dva Bekića, Pršeša, Beganovića i dosta mladih. Želim da u ovom duelu pobijedi bolji", kazao je Bošnjaković.



U dosadašnjim duelima dvije ekipe Sloboda ima pobjedu dok su dva susreta završena podjelom bodova. Na pitanje da li bi ga zadovoljio remi trener Tuzla Cityja bio je kategoričan.



"Ne bi me zadovoljio. Želimo pobijediti i vratiti respekt i poštovanje koje ovi momci zaslužuju. Nadam se da ćemo naplatiti dobar rad do sada", rekao je stručnjak Plavih iz Simin Hana.



Izjave čelnika stručnog štaba Slobode Admira Smajića i Milana Lazarevića da je Tuzla City favorit u ovom susretu, Bošnjaković je ocijenio laskanjem.



"Admir Smajić je vrhunski trener, moj je prijatelj i u svakom dijelu Slobodine igre primijetim njegov rukopis. Ipak, on je stari lisac i nećemo nasjesti na ove poruke", zaključio je Bošnjaković.



Uime igrača govorio je iskusni Ivan Sesar, rekavši da njegova ekipa u dobrom raspoloženju dočekuje susret sa Slobodom.



Očekujemo utakmicu s nestrpljenjem. Dobro radimo na treninzima i to se vidi po rezultatima u ovih šest kola. Poznajemo igrače našeg protivnika, svjesni smo da ima pritiska, ali nikome ne treba negativni naboj. Neka pobijedi bolji, a mislim da ćemo to biti mi, jer smo kvalitetnija ekipa od Slobode", izjavio je Sesar.



Što se igračkog kadra tiče, Bošnjaković ne može računati na Terzića, ali se u tim vraćaju Moriss i Nukić, dok će na raspolaganju biti i golman Muminović.



Utakmica Tuzla City – Sloboda igra se u subotu od 20.30 sati.





(FENA)