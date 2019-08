Vječiti derbi gradskih rivala Željezničara i Sarajeva u 119. izdanju sutra će se igrati na stadionu Grbavica u okviru 7. kola nogometne Premijer lige Bosne i Hercegovine.

Foto: Fena

Trener "Bordo" tima Husef Musemić na pres-konfrenciji je kazao da postoje svi preduslovi za dobru utakmicu.



- Mi smo ove sezone odigrali više utakmica nego Željezničar, ali mislim da to ne igra neku ulogu i to ćemo vidjeti sutra. Potrudićemo se da odigramo približno posljednjem derbiju. Ulogu favorita prepuštamo Željezničaru jer je domaćin. To je sasvim druga ekipa u odnosu na proljeće. To je evidentno i to su pokazali protiv Širokog. Ekipa je u usponu forme i zbog toga im prepuštamo ulogu favorita. Mi ćemo se truditi da ostvarimo što bolji rezultat - kazao je Musemić.



Dodao je da je u timu ima bolju situaciju s igračakim kadrom u odnosu na susret sa Širokim Brijegom, a u tim se vraćaju Ahmetović, Hodžić, Gavrić i Lazić.



I pored dobrih rezultata Musemić smatra da njegova ekipa ne igra na nivou na kojem je bila u drugom dijelu prošle sezone.



- Evidentno je da ne igramo na nivou na kojem smo imali, bilo je dosta promjene igrača. Imali smo dosta povreda, to su razlozi što Sarajevo nije na nivou kada smo igrali lijepo, efikasno i lepršavo. Nadam se da ćemo poslije pauze moći očekivati Sarajevo približno onome kakvo je bilo - rekao je Musemić.



Prvotimac Nabojša Gavrić smatra da je sarajevski derbi nešto najveće što može ponuditi bh. fudbal.



- Derbi je nešto čime se grad Sarajevo treba ponositi i nadam se sjajnoj utakmici. Želje i motiva neće nedostajati. Zahvaljujem se navijačima što su nas podržali u prethodnim utakmicama. Pozivam ih da dođu sutra u što većem broju da zajednički dođemo do pobjede - rekao je Gavrić.



Derbi će se igrati sutra od 20 sati na stadionu Grbavica.



U prevenstvenim susretima ekipe Sarajeva i Željezničara ukupno su odigrale 118 utakmica. Željezničar je zabilježio 35 pobjeda, jednu više od Sarajeva, 49 susreta je okončano remijem uz gol razliku 134:130 u korist Sarajeva.



U ukupnom skoru sa kup i zvaničnim utakmicama odigrano je 138 susreta. Željezničar ima 43 pobjede, Sarajevo 42, dok su 53 utakmice okončane remijem uz gol razliku 166:165 u korist Željezničara.





(FENA)