Nakon dvije vezane domaće pobjede nad Borcem i Zvijezdom nogometaši Zrinjskog u subotu u okviru 7. kola Premijer lige BiH gostuju kod Mladosti, koja je u posljednja tri susreta upisala tri poraza.

Foto: Fena

- Čeka nas utakmica u Kaknju protiv protivnika koji nije u bajnoj situaciji u posljednje vrijeme. Ali to su najgore utakmice. Sigurno je da je kvaliteta na našoj strani, ali tu kvalitetu moramo pokazati na terenu - kazao je trener Zrinjskog Hari Vukas na konferenciji za novinare.



Zrinjski nije dobro otvorio sezonu u domaćem prvenstvu no nakon ispadanja iz Europe "Plemići" su odigrali nekoliko dobrih utakmica te su se popeli na četvrto mjesto ljestvice, a za vodećim Sarajevom zaostaju 4 boda.



Ono što može brinuti Vukasa su gostovanja. U tri dosadašnje gostujuće utakmice "Plemići" su upisali dva poraza od Sarajeva i Željezničara te odigrali neodlučeno s Tuzlom, a ni u jednoj od te tri utakmice nisu postigli gol.



- Bez obzira na teške protivnike, evo sad vidimo da su to tri vodeće momčadi prvenstva, nije to dobar podatak. No i oni su se morali dobro namučiti da uzmu bodove protiv nas. Iako smo te utakmice igrali u vrijeme nastupa u Europi, nema opravdanja i ja sam svjestan svoje odgovornosti. Moralo je to biti bolje, ali to je sada iza nas i moramo ići dalje - poručio je Vukas.



Trener Zrinjskog u utakmici protiv Mladosti i dalje ne može računati na ozlijeđene Daria Rugaševića, Kristijana Stanića i Maria Tičinovića. Manje probleme s ozljedom ima Miljan Govedarica, pa je i njegov nastup upitan.



Nakon utakmice u Doboj Kaknju, koja se igra u subotu od 16:30 sati uz izravan prijenos na kanalu Arenasport 1, slijedi reprezentativna stanka u prvenstvu. Nogometaši Zrinjskog dobit će nekoliko slobodnih dana, a zatim će se prebaciti u Livno gdje će se pripremati za nastavak prvenstva.



(FENA)