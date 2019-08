Široki Brijeg i Sarajevo su u večerašnjem derbi susretu zaostalog 4. kola Premijer lige na Pecari podijelili bodove u utakmici bez golova (0:0).

U prvom dijelu nismo vidjeli predstavu kakvu smo očekivali od ova dva kluba, koji su pretendenti za sami vrh tabele i u ovoj sezoni Premijer lige, pa su izostali i pogoci.



U uvodnim minutama vrijedi izdvojiti samo šansu za domaće iz 7. minute, kada se u petercu Sarajeva stvorila gužva, a šut Franjića je na kraju izblokiran.



Sarajevo je prvu priliku imalo u 16. minuti, šutirao je Handžić, ali je njegov udarac fenomenalno zaustavio mladi Zlomislić na golu domaćih.



Nakon toga je opao tempo utakmice, a jedino što vrijedi izdvojiti do kraja poluvremena jeste prilika za Širokobriježane iz 40. minute.



Tada je Barišić iskosa pokušao iznenaditi Kovačevića, ovaj je loptu odbio pravo na glavu Franjića, koji šutira malo pored gola…



Drugo poluvrijeme je ponudilo mnogo više, a značajno ga bolje otvara Široki Brijeg, koji se propisno isfulao



U razmaku od svega pet minuta stvorili su domaći dobre tri prilike. Prvo je u 52. minuti veliku grešku napravio Đokanović, lopta došla do Marića, koji se očajno snašao pred golom gostiju i izgubio loptu.



Odmah nakon toga slobodnjak za Široki, nakon kojeg glavom šutira Matić, a lopta odlazi nekoliko centimetara pored gola Kovačevića.



U 57. minuti nakon kornera Širokobriježana loptu s gol-linije izbijaju defanzivci Sarajeva, a nakon toga je boksuje golman bordo tima.



Sarajevo se budi tek u drugoj polovini drugog dijela, kada je prvo u 68. minuti zaprijetilo opasnim kontra napadom, u kojem se nisu najbolje snašli napadači bordo tima



Odmah poslije tog napada ponovo jako ozbiljno prijeti Široki, a u sjajnoj je prilici ovaj put Hrkać, koji pogađa stativu…



Nakon toga se još jednom ušlo u nešto mirniji period meča, a na novu priliku se čekalo do 86. minute.



Tada je novu veliku priliku imao Jović, koji je šutirao nekoliko centimetara pored gola…



Na kraju možemo zaključiti da su se Širokobriježani propisno ispromašivali u ovom meču, pogotovo njegovom drugom dijelu, a Sarajevo tako nosi veliki bod s Pecare na koju je došlo oslabljeno neigranjem nekolicine prvotimaca…



Bordo tim je ostao prvoplasirani, dok Široki Brijeg zauzima tek osmu poziciju na tabeli.



Široki Brijeg – Sarajevo 0:0





(SCsport)