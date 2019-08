Fudbaleri Zrinjskog su večeras Pod Bijelim brijegom u zaostalom meču 4. kola Premijer lige BiH ostvarili novu ubjedljivu pobjedu, a bolji su ovaj put bili od Zvijezde 09 rezultatom 3:0.

Foto: Facebook

Dobro su Plemići otvorili ovaj susret, te od početka pravili pritisak na gol gostiju, koji se ipak tog pritiska brzo oslobađaju i uzvraćaju Plemićima.



U 8. minuti je Brkiću zaprijetio mladi Blagojević, čiji sjajan dalekometni pokušaj odlazi pored gola.



Samo dvije minute poslije velika šansa za Zrinjski. Pogriješila je domaća odbrana, u prilici je bio Lendrić, ali ipak prvi do lopte stiže mladi golman Zvijezde Manojlović.



Napadač Plemića je novu šansu imao u 22. minuti, kada je do lopte došao nakon velike gužve u petercu, ali je onda promašio sve…



Bila je to najava problema za tim iz Etno sela Stanišići, jer su u drugom dijelu prvog poluvremena potpuno pali, a Zrinjski je do vodstva došao u 27. minuti.



Nakon dobrog centaršuta iz kornera šutirao je Jakovljević, a loptu u svoj gol skrenuo Badji za 1:0.



Nastavili su momci Harija Vukasa napadati i nakon postignutog gola, a vodstvo su udvostručili u 39. minuti, kada je šutirao Lendrić, njegov udarac zaustavio Manojlović, ali je na odbijenu loptu natrčao Govedarica i pogodio za 2:0.



Bolje je Zrinjski otvorio i drugo poluvrijeme, a veliku je priliku u 50. minuti imao Govedarica nakon dodavanja Šovšića. Izašao je sam pred Manojlovića koji zaustavlja njegov snažan udarac.



Treći gol na utakmici smo vidjeli u 61. minuti, kada je na 3:0 povisio kapiten domaćih Pero Stojkić. On se sjajnim lažnjakom oslobodio svog čuvara i slabijom desnom nogom pogodio gol gostiju.



Novu veliku priliku je odmah nakon toga imao Lendrić, koji je promašio iz situacije jedan na jedan.



Do kraja su Plemići rutinski odradili posao, sačuvali visoku prednost i slavili trijumf koji znači i priključak za sami vrh tabele.



Sada Mostarci imaju 10 bodova i nalaze se na 4. mjestu premijerligaške tabele.



Zrinjski – Zvijezda 3:0 (Badji 27'(ag), Govedarica 37’, Stojkić 61’)





