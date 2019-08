U fantastičnom meču odigranom na Pecari Široki Brijeg i Željezničar su remizirali rezultatom 3:3.

Foto: Agencije

Od samog starta bilo je jasno kakva nas utakmica očekuje. Domaćinu je bilo dovoljno 70 sekundi da dođe do vodstva. Cipetić je ubacio sa desne strane, a Enin je iz prve reagovao u stilu pravog napadača i pogodio za 1:0.



No, poravnanje već tri minute kasnije! Sinan Ramović fino prolazi po strani, asistira, a na pravom mjestu je Sulejman Krpić koji pogađa za 1:1.



Čudna situacija viđena je u 23. minuti kada je sudija Dragan Petrović prvo dosudio faul za Široki, a onda promijenio odluku i pokazao na jedanaesterac kojeg koristi Toni Jović.



Do kraja poluvremena domaćin je postigao i treći gol, a strijelac je nakon odlične kontre bio Josip Kvesić. Lijevi bočni nije želio slaviti gol protiv svog nekadašnjeg kluba. Poluvrijeme na Pecari okončano je rezultatom 3:1.



U nastavku Amar Osim pravi izmjene koje su donijele rezultat. Prvo je u 62. minuti fantastičan gol sa distance postigao Mladen Veselinović, a onda je u 75. minuti Ermin Zec nakon gužve pogodio za 3:3.



Do kraja su obje ekipe igrale nešto opreznije i podijelile bodove.



(SCsport)