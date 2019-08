U utakmici šestog kola BH Telecom Premijer lige Bosne i Hercegovine, koja je protekla uz oluju i nevrijeme, Sarajevo je nakon preokreta savladalo Velež rezultatom 2:1.

Prva prilika na utakmici viđena je u devetoj minuti. Nakon udarca Gavrića iz slobodnajaka lopta se odbila od jednog fudbalera Veleža, ali Bobić je bio oprezan. Hebibović je u 17. minuti šutirao ravno u golmana Rođenih. Sarajevo je odigralo dobru akciju u 25. minuti, a Velkoski je pokušao uposliti nekog od saigrača, međutim odbrana Veleža je do zaustavila.



Velež je došao do prednosti u 26. minuti. Brandao je šutirao, a lopta je prošla kroz ruke Kovačeviću i završila u mreži. Brazilac je imao dobru priliku i u 33. minuti kada je šutirao pored gola, a imao je i boljih opcija. Veliku šansu mostarski klub imao je i u 38. minuti kada je Fajić tražio Brandaa, ali je Lazić intervenisao u posljednjem trenutku.



Rezultatom 0:1 završeno je prvo poluvrijeme, a na početku drugog viđen je sjajan udarac Šabanovića koji je zaustavio Bobić. Sarajevo je do poravnanja došlo u 51. minuti nakon još jedne golmanske greške. Lopta je ispala Bobiću, a u mrežu ju je pospremio Šerbečić. Ahmetović je pokušao u 60. minuti, ali to je bilo nedovoljno snažno.



Bordo tim do preokreta je došao u 61. minuti kada je Handžić sjajnim udarcem lijevom nogom sa nešto više od 25 metara postigao pogodak za 2:1. Dvije minute poslije Fajić je bio u skoku, ali nije bilo promjene rezultata. Hebibović je u 64. minuti šutirao pored gola iz teške pozicije. Šansu za domaće imao je i Cruz u 78. minuti, no odbranio je Bobić.



Velež je u finišu utakmice malo više vršio pritisak, ali nije uspio doći do gola, tako da se rezultat nije mijenjao do posljednjeg sudijskog zvižduka.



