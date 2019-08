U današnjem sivilu bh. sporta rijetki uspijevaju ostvariti značajniji uspjeh i osvjetlati obraz Bosni i Hercegovini na međunarodnom planu, ali jedan sportski radnik na dobrom je putu da dostigne sami vrh međunarodnog nogometa.

Međutim, nije riječ o nogometašu, već o sudiji Irfanu Peljti, 35-godišnjem Sarajliji koji je od tužne realnosti Premijer lige Bosne i Hercegovine, velikim trudom i zalaganjem došao do statusa jednog od najperspektivnijih UEFA sudija.



Peljtina sudijska priča počinje 2008. godine kada se prestao baviti aktivnim igranjem nogometa. Tada je upitao oca Mesuda, koji je svojevremeno bio najbolji nogometni sudija BiH, da li ima ono što treba da se i on počne baviti tim poslom. Mesud ga tada odvodi na atletski poligon i daje mu prvi od bezbroj savjeta koji su oblikovali karijeru mladog sudije.



- Rekao mi je da mi može pomoći sa savjetima, ali da ne može trčati za mene. Morao sam istčati sedam krugova za 12 minuta da bih dobio njegovo povjerenje. Od tada mi daje savjete, ali uvijek je bio i moj najveći kritičar, ali i čovjek na kojeg se uvijek mogu pozudati i dobiti savjet kada mi treba – rekao je Peljto u razgovoru za Fenu.



Peljto se maksimalno posvetio ovom poslu, a 2012. godine prošao je kroz program Nogometnog saveza BiH za mlade i talentovane sudije i nedugo poslije toga počeo suditi Premijer ligu BiH. Zanimljivo, njegov prvi premijerligaški meč između Zrinjskog i Rudara iz Prijedora je prekinut zbog nevremena u Mostaru, što mu je teško palo kao mladom sudiji koji je želio na terenu pokazati šta zna.



Utakmice domaćeg prvenstva donijele su mu bogato iskustvo, a par godina kasnije otvorena su dva mjesta za međunarodne sudije. Peljto je znao iskoristiti priliku, jer je godinu dana prije završio UEFA-in bazični program za talentovane sudije Evrope.



- Imali smo šest mjeseci prededukacije, koji su bili uslov za postajanje međunarodnog sudije. Radilo se o treninzima, načinu ishrane, upoznavanjima s pravilima, engleskim jezikom, utakmicama na nižim nivoima. Nas trojica iz BiH smo uspjeli završiti taj program, a godinu dana kasnije Savez me predlaže za internacionalca. Krenuo sam iz UEFA treće kategorije koja donosi utakmice nižeg randa, ali u tim trenucima UEFA vas pokušava usmjeriti i pokazati vam šta želi od vas u budućnosti – ističe Peljto.



U tom periodu je mnogo ulagao u sebe, radio s privatnim trenerima, gledao starije kolege i slušao njihove savjete, a sve se isplatilo 2017. godine kada je promovisan u prvu sudačku kategoriju Evropske nogometne federacije. Tada počinje novo poglavlje u Peljtinoj sudijskoj karijeri i primicanje elitnom rangu, gdje se nalaze samo najbolji od najboljih.



- Tada je počela ozbiljnija priča. Sudio sam utakmice U-21 kategorije, pretkola Evropske lige, a delegiran sam i za utakmicu trećeg pretkola Lige prvaka između Kukešija i Šerifa iz Traspola. To je do sada bila i najteža utakmica u mojoj karijeri. Ulog je bio ogroman, rezultat neizvjesan jer se radilo o revanšu. Ja sam na tom meču dosudio kazneni udarac koji niko drugi nije vidio, ali poslije je peta kamera pokazala da sam bio u pravu, jer je jedan od igrača gotovo neprimjetno igrao rukom. Dosudio sam i crveni karton, a UEFA je tu vidjela da imam dozu hrabrosti koja je potrebna za ovakve mečeve – naglašava najbolji bh. sudija.



Peljto je sudio kvalifikacijsku utakmicu za EURO 2020 (Belgija-Kazahstan), a ovog ljeta pripala mu je čast da postane prvi sudija iz BiH koji je sudio finale jednog velikog takmičenja, odnosno evropskog U-19 prvenstva u Armeniji, gdje su se sastale selekcije Portugala i Španije. Upravo je ta utakmica predstavljala njegovu "odskočnu dasku" i pokazala je čelnicima UEFA-e da je sposoban držati pod kontrolom mečeve visokog intenziteta i da je kalibar za prvu kategoriju.



- Kada kažete da su to 19-godišnji igrači, neko će reći da to nije velika stvar. Takve utakmice su teške za suditi, jer su ti igrači mladi i nepredvidivi, pa se često dešavaju situacije koje nisu česta pojava u seniorskoj konkurenciji. Portugal i Španija su susjedne zemlje, među njima uvijek vlada vruća krv, tako da to uopšte nije lako odraditi. Srećom, držao sam stvari pod kontrolom, dobio visoku ocjenu i priliku da nastavim suditi na visokom nivou. Drago mi je što sam postao i ambasador naše zemlje i saveza, a nakon tog finala sam promovisan u prvu kategoriju – objasnio je sudija.



Iako je rođeni Sarajlija, najboljem bh. sudiji pripada čast da sudi gotovo svaki gradski derbi između Željezničara i Sarajeva. Ističe da je to izuzetno teška utakmica za sudiju koji živi u glavnom gradu BiH, ali da uživa u dijeljenju pravde na utakmicama ljutih gradskih rivala, pogotovo jer taj meč donosi atmosferu koja se može naći još samo na najvrućim svjetskim stadionima.



- Mislim da sam postavio rekord, jer sam u protekle tri godine kao prvi sudija odradio pet derbija Sarajevo – Željo. Taj meč je izuzetno težak za odraditi, pogotovo meni koji živim u Sarajevu. Grad je posebno podijeljen kada igraju ova dva kluba. Sarajlije mnogo vole te klubove, znači im pobjeda protiv gradskog rivala i pritisak koji akteri utakmice osjećaju je ogroman. Ipak, atmosferu i navijački huk koji doživim kada izađem na teren ne bih dao ni za šta – dodao je.



Peljto danas sjedi rame uz rame i ravnopravno komentariše situacije na nogometnim terenima sa poznatim sudijskim velikanima kao što su Turčin Džunejt Čakir ili Slovenac Damir Skomina. Za ulazak u elitnu kategoriju potrebno mu je još iskustva i poznavanje rada sa tehnologijom VAR, što bh. sudijama predstavlja problem, jer VAR u bh. takmičenjima nije implementiran.



Zbog toga je ovaj bh. sudija trenutno ograničen na utakmice Evropske lige i turnire mlađih kategorija. Međutim, Peljto taj hendikep nastoji prevladati kroz niz seminara i edukacija o VAR-u, nakon čega će mu širom biti otvorena vrata elitne kategorije i suđenja najvišeg ranga međunarodnog nogometa.



Očekuje da će u narednom periodu suditi playofff Evropske lige, kvalifikacije za Evropsko prvenstvo, a zatim i nekoliko mečeva grupne faze Evropske lige. Kada završi edukaciju o VAR-u, gotovo sigurno ćemo našeg najboljeg sudiju gledati kako dijeli pravdu na utamicama Lige prvaka.





(FENA)