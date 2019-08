Veći posjed lopte, barem na sredini terena, ključ je za dobar rezultat u Mostaru, poručio je Branislav Krunić, trener FK Borac, uoči gostovanja kod Zrinjskog u 6. kolu BH Telecom Premijer lige BiH.

Foto: NN

Biće ovo prvi meč ova dva tima od 7. marta 2018. godine, kada je na Gradskom stadionu u Banjaluci rezultat bio 1:1. Posljednji ogled u Mostaru dvojac je imao u 14. oktobra 2017. godine, ali tada su mreže mirovale 0:0. Slast pobjede "plemići" su nad Borcem zadnji put pred svojom publikom osjetili 21. septembra 2016. u Kupu BiH. Banjalučani će u najvećem gradu Hercegovine ove subote nastojati srušiti i lošu tradiciju, s obzirom na to da u ukupno 16 gostovanja od 2002. do danas na stadionu "Pod Bijelim brijegom" nikada nisu osjetili slast pobjede.



"Tradicija je tu da se ruši i ja se previše ne obazirem na prošlost. Bitno je ono što je sada. Dobro smo analizirali protivnika. Fokus treba da nam bude na što većem posjedu lopte. Ne kažem da je to lako i moguće na njihovoj polovini, ali ako uspijemo vladati barem sredinom terena onda se možemo nadati dobrom rezultatu", rekao je Krunić.



Mostarci susret dočekuju nakon eliminacije s evropske scene, u kojoj su, prema ocjeni mnogih, napravili iskorak i solidan posao. Na drugoj strani koštalo ih je to slabijeg start u bh. eliti, gdje uz utakmicu manje imaju četiri boda i tek deveto mjesto. Aktuelni vicešampioni BiH uz to dosad nisu postigli niti jedan pogodak, ako se izuzme autogol protiv Veleža.



"Nakon Evrope, Zrinjski se sada okreće domaćem takmičenju, u kojem su prvih nekoliko kola igrali s kombinovanim timom. Protiv nas će biti kompletni, žele i da se iskupe, ali sve to nas ne treba da interesuje. Igramo svoju igru, oni imaju svojih slabosti i na nama je da ih pokušamo naći i kazniti", poručio je Krunić.



Neugodno gostovanje imaće i Željezničar. Pogled na tabelu kaže da su "plavi" sa 11 bodova i liderskom pozicijom najbolje otvorili sezonu. Nakon tri pobjede i dva remija, novi povoljan rezultat tražiće na "Pecari" protiv Širokog Brijega.



"U odnosu na utakmicu sa Slobodom i neke segmente ćemo dramatično morati popraviti kako bismo u Širokom napravili nešto. Domaćini su u situaciji koja nije baš sjajna, što može biti dvostruki mač. Mogu biti supermotivirani ili premotivirani, ali to je već njihov problem. Moramo pokušati vratiti energiju koju smo imali u utakmicama prije Slobode. Bez energije ne možeš ništa", istakao je Amar Osim, trener Željezničara.



Derbi starih rivala nakon četiri godine zakazan je na "Koševu", gdje će aktuelni šampion Sarajevo ugostiti Velež.



"Želimo osvojiti tri boda. Velež je drugačija ekipa u odnosu na početak sezone, imaju novog trenera i nekoliko novih igrača. Pokazali su to protiv Slobode i Širokog teškim utakmicama u kojima su osvojili četiri boda. Ne bježimo od uloge favorita, iako ne zavisi sve od nas", kaže trener Sarajeva Husref Musemić.





(NN)