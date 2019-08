Nakon ispadanja iz Europe nogometaši Zrinjskog imali su više vremena za odmor i pripremu utakmice šestog kola Premijer lige BiH protiv Borca u kojoj su, po riječima trenera Harija Vukasa, "Plemići" pred imperativom pobjede.

Foto: Fena

- S obzirom na otvaranje Premijer lige BiH, bez obzira na težak raspored koji smo imali, pred imperativom smo da na bilo koji način dođemo do pobjede nad Borcem. Bilo bi dobro ta to nje dođemo uz kvalitetnu igru kakvu mi možemo prezentirati. Međutim, kao trener svjestan sam svoje odgovornosti i važnosti rezultata, tako da na sve moguće načine pokušavam svojoj momčadi prenijeti pobjednički mentalitet - kazao je Vukas na konferenciji za novinare.



Kao i proteklih godina Zrinjski se muči na početku sezone i paralelno igranje na dva kolosijeka ostavlja traga na momčadi. Tako je u dosadašnja četiri odigrana susreta u domaćem prvenstvu Zrinjski upisao dva poraza (Sarajevo i Željezničar), remi protiv Tuzla Cityja i pobjedu nad Veležom.



Vukas je kazao kako je klub na sve moguće načine, u okviru svojih mogućnosti, radio na regeneraciji igrača između europskih i domaćih utakmica, ali po njegovim riječima, Zrinjski kao ni drugi klubovi iz BiH nemaju resurse kojima raspolažu bogatiji klubovi.



- Europski klubovi, pa čak i oni koji nisu top klubovi, imaju parne saune i sve ostale stvari koje jako pomažu u regeneraciji igrača, a koje su dosta skupe. Njihovi igrači dan nakon utakmice imaju paket regeneracije, pa su za tri-četiri dana potpuno spremni. Kod nas je to na nižem nivou i morat će se po tom pitanju nešto uraditi - ustvrdio je Vukas.



Najviše problema Zrinjski ima u napad. U četiri utakmice Premijer lige BiH Zrinjski je postigao samo jedan gol, a i taj pogodak bio je autogol Veleža kojim je Zrinjski slavio u gradskom derbiju.



- Jednostavno, fali nam boljih rješenja, boljih kretnji i boljih odluka u zadnjoj trećini terena. Nadam se da ćemo u tom segmentu igre sutra biti puno bolji jer, ako tu budemo dobri i ako postignemo rani gol, bit će nam puno lakše igrati - dodao je trener "Plemića".



Što se tiče Borca, Vukas je istaknuo da se radi o kvalitetnoj momčadi punoj iskusnih igrača.



- U tri gostujuća susreta prezentirali su se jako dobro. Igraju s čvrstim blokom nazad i brzim izlascima naprijed. Očekuje nas sigurno jako teška utakmica. Moramo biti dobri prema naprijed, ali i jako oprezni u trenutku kada izgubimo loptu - poručio je Vukas.



Sutrašnju utakmicu zbog problema s ozljedama propustit će Dario Rugašević, Mario Tičinović i Kristijan Stanić, a premijerni nastup u dresu s lentom mogao bi upisati novi napadač Zrinjskog Petar Kunić koji je dobio sve potrebne papire.



Utakmica se igra na stadionu pod Bijelim brijegom od 20 sati uz izravan prijenos na BHT1.



(FENA)