Uoči derbija šestog kola nogometne Premijer lige BiH između Širokog Brijega i Željezničara trener Širokog Denis Ćorić kazao je kako u tu utakmicu njegova momčad mora ući s puno htijenja, želje i volje kako bi došla do željenog cilja, a to su tri boda.

Foto: Fena

- Sutra nas očekuje utakmica s ekipom Željezničara koja je dobro ušla u prvenstvo. Balansirani su i puni samopouzdanja, neće nam biti lako na Pecari. Utakmica protiv Veleža nije bila dobra. Nadam se da će momci sutra pokazati htijenje, želju i volju - kazao je Ćorić na konferenciji za novinare.



Strateg Širokog dodao je da Željezničar ima i loših strana koje bi Široki trebao iskoristiti.



- Kad igraju Široki i Željo to su uvijek dobre utakmice. Pozivam publiku i naše navijače nas u što većem broju dođu podržati kako bi došli do tri boda. Željo je dobra ekipa, ali imaju i loše strane i nadam se da će moja ekipa te nedostatke uspjeti iskoristi - kazao je Ćorić.



Napadač Širokog Toni Jović kazao je da on i njegovi suigraču u sutrašnju utakmicu moraju ući "tristo posto" kako bi se iskupili za loš nastup u prošlotjednom porazu na gostovanju kod Veleža (1:0).



- Atmosfera u ekipi je dobra. Ovaj tjedan smo dosta razgovarali i analizirali. Pristup iz utakmice protiv Veleža ne bi se smio ponoviti, moramo biti 300 posto unutra. Pristup, volja, želja, htijenje, u tomu je bio problem - kazao je Jović.



Što se tiče zdravstvenog biltena, trener Ćorić u utakmici protiv Željezničara imat će na raspolaganju sve igrače. Josip Kvesić ima manjih problema sa zadnjom ložom, ali bi i on trebao biti spreman za subotnji derbi.



Utakmica se igra u subotu, 24. kolovoza, od 20 sati.



Iz kluba su pozvali navijače da u što većem broju dođu na Pecaru jer će utakmica imati i humanitarni karakter. Dio prihoda od prodanih ulaznica bit će doniran Domu za djecu sa smetnjom u psihičkom ili fizičkom razvoju "Marija naša nada".



(FENA)