Fudbaleri Tuzla Cityja i Zrinjskog su u pretposljednjem meču 5. kola Premijer lige BiH podijelili bodove na Tušnju, odigravši bez golova 0:0.

Foto: SCsport.ba

Sjajno je otvorena ova utakmica, gledali smo ofanzivnu igru obje ekipe, a pogotovo je dobar fudbal prikazivao domaći tim.



Već u 2. minuti je prijetio Ubiparip iskosa, a odmah je na drugoj strani uzvrazio Lendrić, čiji šut brani Fejzić.



Nakon toga su domaći imali još dvije prilike preko Ubiparipa i Efendića, ali promjene rezultata nije bilo.



U 19. minuti lijepu akciju odigravaju Plemići, a na kraju svoju mrežu s dvije odlične reakcije spašava Fejzić.



Od tog trenutka je opao tempo igre, pa do kraja poluvremena nismo vidjeli previše. Na odmor se otišlo bez golova.



U nastavku je ponovo Tuzla City bila opasnija, imala je inicijativu ekipa Milenka Bošnjakovića, ali je na prvu pravu priliku čekala do 76. minute.



Tada je Nukića proigrao Crnkić, ali je ovaj pogodio samo spoljni dio mreže gola Brkića.



Do pobjede je na kraju mogao i Zrinjski. Staniša Mandić je u 86. minuti imao veliku priliku kada je izašao sam pred Fejzića, ali je prebacio njegov gol.



Do kraja je ostalo bez pogodaka i ekipe su podijelile bodove. Tuzla City je tako ostao na drugoj poziciji, iza prvoplasiranog Željezničara, a Zrinjski se poravnao sa Širokim na 9. mjestu.



(SCsport)