Željezničar je u derbiju 4. kola BHT Premijer lige BiH u nogometu rezultatom 2:0 porazio u gostima zenički Čelik te s 10 bodova zasjeo na čelo tablice, a oba gola postigao je Sulejman Krpić..

Foto: FK Željezničar

- Odličan fudbalski ambijent, a utakmica je opravdala epitet derbija. Po meni, mi smo bili malo sretniji, imali smo više šansi, mada nismo sve kontrolisali od početka do kraja. U početku smo imali velikih problema- kazao je Osim, koji je dodao da su na vrijeme postigli prvi gol, koji im je omogućio da igraju mirnije.



- Drugi je gol riješio sve dileme. Mislim da je 2:0 puno, ali mislim da smo imali više šansi- kazao je Osim.



On se na novinarsko pitanje o „ratu između njega i zeničke publike“, kazao da večeras nije ništa uradio da bi provocirao bilo koga. Dodao je kako mu jedino preostaje da se ne pojavi na terenu ili na klupi.



-Idući ću put to uraditi. Ako je to jedina moja greška što sam danas bio trener, onda sam kriv- istakao je Osim, koji je dodao kako je istakao dobar ambijent i navijanje obje navijačke grupe te da poštuje i Grad Zenicu i klub Čelik.



-Dosta smo dobro počeli. Isto kao i protiv Sarajeva. Imali smo podršku navijača, diktirali smo tempo, pritiskali...posebno smo dobre napade imali po lijevoj strani. Znali smo da Željo ima dobru organizaciju igre, da osvajaju loptu i rade brze kontranapade- kazao je trener Čelika Hasan Ozer.



On je dodao kako će nastaviti raditi, uigravati se da realiziraju šanse koje stvaraju, kojih je i danas bilo nakon centaršuteva sa lijeve strane.



-Na poluvremenu sam igračima rekao da u istom ritmu trebaju početi i drugo poluvrijeme, ali nažalost, kao i protiv Sarajeva, loše smo počeli drugo poluvrijeme. Protiv Sarajeva nismo primili, ali sada jesmo- kazao je Ozer.



-Drugi gol je bio dosta zanimljiv. Možda je bio prekršaj, možda nije. Možda je sudija trebao svirati prekršaj, ali nije i primili smo gol. oslije primljena dva gola, teško se vratiti- kazao je Ozer.



Predsjednik Čelika Aydin Oglun najavio je kako će igrači, mada su izgubili, dobiti premije jer su, po njegovom mišljenju, pružili što su mogli.





(FENA)