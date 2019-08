Sloboda i Velež na Tušnju su podijelili bodove u utakmici bez pogodaka.

Foto: FENA

Ne može se reći da je to bio sterilan meč, nije nedostajalo uzbuđenja pred oba gola, no napadači su jednostavno zatajili.



Puno žustrije je bilo prvo poluvrijeme, oba sastava su se izmjenjivala u šansama. Najveću priliku propuštaju gosti. Samardžić je pogodio stativu, a zatim Ćosić u čistoj situaciji šutirao preko gola.



U drugom dijelu utakmice tempo je ipak opao, usljed velike noćne vrućine koja je očito iscrpila nogometaše dva tima.



Desio se i kratak prekid nakon komične scene u kojoj se ugasio jedan reflektor na tuzlanskom stadionu.



No, da bude i dalje zanimljivo pobrinuo se veteran Samir Bekrić, koji pogađa prečku iz slobodnog udarca u sudijskoj nadoknadi. Puno sreće imao je Velež u tom trenutku.



Rezultat se do kraja ipak nije mijenjao, remi svakako djeluje kako najpravedniji ishod.



Sloboda – Velež 0:0



Stadion Tušanj. Gledalaca oko 3.000. Glavni sudija: Haris Kaljanac (Sarajevo).



SLOBODA: Lakić, Beganović, Jusić, Pršeš, Bekrić, Ivetić, Ristić, Maksimović, Bekić, Martelat, Mujagić.



VELEŽ: Bobić, Manev, Zvonić, Zeljković, Samardžić, Ćosić, Fajić, Brandao, ferreyra, Hasanović, Ćivić.





(SCsport)