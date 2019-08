Sarajevski Željezničar u derbiju 4. kola BHT Premijer lige u nogometu, pred oko 11.500 gledalaca na zeničkom Stadionu Bilino polje, porazio je domaći Čelik s 2:0 (0:0) te je sada s 10 bodova sam na čelu tablice.

Strijelac oba gola za sarajevski tim bio je Sulejman Krpić, koji je mrežu domaćina pogodio u 49. i 72. minuti. Bili su to ujedno i prvi golovi koje je zenički tim ove sezone primio iz igre, jer su Zeničani jedini gol koji su do ovog meča primili, u Mostaru kod Veleža, primili iz penala. Željezničar je, pak, ostao jedini tim bez primljenog gola i nakon 4. kola.



Inače, u dosta sadržajnom prvom poluvremenu, prvi su bili zaprijetili Zeničani. Već u 4. minuti sa lijeve strane ubacio je Ševko Okić, a Haris Dilaver šutirao glavom sa oko pet metara, ali je golman gostiju Filip Erić skrenuo loptu u korner.



Novi ubačaj s lijeve strane za Čelik, ovog puta od strane Fabiana Carlosa u 16. minuti, u petercu gostiju nije uspio dobro zahvatiti Ermin Huseinbašić.



Gosti su zaprijetili u 17. minuti preko Asima Zeca, čiji je šut sa oko osam metara golman Bojan Pavlović odbranio. Čelik je šutem Ševke Okića sa oko 25 metara, u 20. minuti ponovo zaprijetio Eriću, ali je lopta otišla zamalo pored gola.



Prizeman šut Ermina Zeca sa oko 20 metara iskosa sa lijeve strane, kojeg je golman Pavlović zahvatio vrhovima prstiju, zaustavila je lijeva stativa gola Čelika. Do kraja poluvremena nije bilo opasnijih prilika.



Tek što je počelo drugo poluvrijeme, Sulejman Krpić dobio je u 49. minuti loptu u prazan prostor te savladao Pavlovića za vodstvo gostiju od 1:0.



Susret je u 56. minuti bio prekinut zbog gustog dima koji je izazvan paljenjem baklji i petardi, a glavni sudija Elvis Mujić, nakon konsultacija s delegatom Franjom Grganovićem, odlučio je povući igrače sa terena.



Oficijelni spiker najavio je da će, nastavi li se s ubacivanjem predmeta u teren, utakmica biti definitivno prekinuta. Susret je nastavljen nakon 15 minuta pauze.



Čelik je odmah nakon nastavka meča, u 57. minuti, a poslije šuta Vedrana Vrhovca sa oko 13 metara, pogodio prečku.



Prvi put ove sezone priliku je u dresu Čelika dobio Aidin Mahmutović, koji je u 65. minuti zamijenio kapitena Anela Dedića.



Gosti su, međutim, u 72. minuti povisili na 2:0, a na asistenciju Ermina Zeca strijelac je ponovo bio Krpić. Šut Mustafe Mujezinovića iskosa u 77. minuti nogom je odbranio golman Čelika, koji je ovim porazom pao sa treće na petu poziciju na tablici.





