Nakon samo tri odigrana kola BHT Premijer lige i osvojenih sedam bodova, jasno je da je zenički premijerligaš pogodio s ovoljetnim izborom turskog trenera Hasana Özera.

Özer je, nakon što je 2008. godine u Altayu okončao bogatu igračku karijeru, u sklopu koje je bio i mladi reprezentativac (U21) te upisao četiri nastupa za najbolji tim svoje zemlje, trenersku karijeru uglavnom gradio u ulozi asistenta.



U ulozi prvog trenera, zenički Čelik doveo je u društvo sarajevskih klubova Sarajeva i Željezničara, koji imaju isti broj bodova.



- Kada sam tek došao, nisam dobro poznavao ni ligu, ni klubove i protivničke igrače. O svojoj sam ekipi imao neke informacije, ali na pripremama smo se i bolje upoznali.



Nastojao sam da svakom igraču dodjelim ulogu koja mu odgovara. Uradili smo najviše što smo mogli s igračima koje smo imali - kaže Özer, koji dodaje kako su se dobro spremili.



To su, napominje on, demonstrirali već u 1. kolu pobjedom u gostima kod Širokog Brijega (1:0), kod kojeg su prošle godine izgubili s čak 0:6. Široki i Sarajevo imali su priliku skautirati kroz njihove evropske nastupe pa su se dobro spremili.



- Da smo iskoristili svoje šanse, mogli smo kod kuće pobijediti i Sarajevo, kao što su i oni mogli pobijediti nas. Ali, mislim da je bio realan rezultat (0:0), a bio je i jako dobar meč - smatra Özer.



Subotnji trijumf kod Veleža u Mostaru (2:1), još jednog tima kod kojeg je Čelik teško i rijetko osvajao bodove, dodatno je skrenuo pažnju na zenički tim. Sada će se, upozorava on, rivali drugačije spremati za Čelik.



- U subotu nas očekuje jako važna utakmica protiv Željezničara, koji je također dobar tim. Ali, uz podršku naših navijača i dobru igru, vjerujem da možemo pobijediti - uvjeren je Özer.



Svjestan je i da bi, u slučaju pobjede protiv Želje, jer Sarajevo ovog vikenda neće igrati svoj meč u gostima protiv Širokog Brijega, njegov tim, barem i privremeno, zasjeo na prvo mjesto i kao lider dočekao Bajram.



- Želimo dva puta proslaviti Bajram. Želim da svima bude sretan Bajram, a i ja ću otići svojoj porodici u Tursku.



Međutim, ne želim otići tužan, zbog eventualnog poraza. Uz podršku publike, nadam se da ćemo osvojiti ono što želimo uvjeren je Özer.



On ima i neobičnu poruku za navijače svog tima.



- Zamolio bi ih da ne ubacuju baklje i prave prekid, kao protiv Sarajeva, kada smo imali terensku inicijativu i bili blizu da postignemo gol.



Taj prekid je više koristio Sarajevu, koje se odmorilo od pritiska. Neka izdrže dok ne damo gol, pa neka onda slave - apelira kroz osmijeh Özer.



Svjestan je da su naglo porasle ambicije, da se publika probudila, ali i da, sada, svi puno ozbiljnije shvataju Čelik.



Uostalom, nakon utakmica i domaćih poraza protiv Čelika, bez trenera su ostali i Široki Brijeg i Velež. Özer napominje kako je vrlo jednostavan recept za zadržati navijače.



- Naravno, navijači žele gledati lijepu igru i slaviti dobar rezultat tima. Uspjeli smo da ih vratimo na tribine, ali se nadam da ćemo ih dobrim rezultatima i igrama i zadržati - kaže Özer.



Nakon pobjede u Širokom te remija protiv Sarajeva, ističe, navijači su počeli vjerovati u ekipu, a nakon pobjede protiv Veleža apetiti su im dodatno povećani. I on se uvjerio u ljubav zeničkih navijača prema svom klubu, a sretan je što ih, kaže, prate i na gostujućim terenima.



- Jako je lijepo igrati pred takvim navijačima. To se vidjelo i protiv Sarajeva, a nadam se da će biti i protiv Željezničara - kaže Özer.



S obzirom da u timu Čelika ima vrlo malo igrača koji su u karijeri osvajali ili se borili za trofeje, logičnim se nameće pitanje kako od takvih igrača stvoriti šampione?



- Ako žele da budu dobri, veliki igrači, moraju se brzo naviknuti. Ako sebi ne postave visoke ciljeve, nikada neće biti veliki.



Zato se moraju brzo naviknuti na ovakvu atmosferu i pritisak, koji će usavršiti i njih individualno, ali i našu ekipu dovesti do uspjeha - ističe Özer.



Za sada, kaže, bez obzira na euforiju i dobar početak, neće imati nekih posebnih transfera.



- Napravili smo dobru ekipu, a od ovih igrača želimo izvući maksimum. Imamo dobre igrače, ali mislim da trebamo promijeniti mentalitet.



Moramo malo bolje igrati u odbrani, a u napadu biti aktivni s više igrača. To nije jednostavno odjednom uraditi - oprezan je Özer, mada je njegov tim do sada primio samo jedan gol iI to iz penala protiv Veleža.



- Možda sa ovim sastavom odigramo i cijelu sezonu, ali moguće je i da ćemo, s povećanjem ambicija i ciljeva, na polusezoni angažirati neka pojačanja.



Trenutno imamo povoljno stanje, ali moramo nastaviti dobro raditi i sačuvati takvo stanje - kaže on.



Na pitanje da li ga je posebno zadivio neki njegov ili igrač iz druguh bh. klubova, odgovara da ima igrača koji mogu napraviti zavidne karijere, ali ne želi isticati imena.



- Talenata ima, ali ograničene su mogućnosti za njihov razvoj. Treba poboljšati infrastrukturu, rad s omladinskim selekcijama i ukupnu organizaciju klubova.



Ovo je prostor koji je preživio velike problem, ali odavde potiču svjetski poznati igrači. Samo treba uložiti i rezultati će doći - uvjeren je Özer.



Njegov je prethodnik, Cihat Arslan, na ovim prostorima tražio i svoje korijene, jer su njegovi preci odeslili u Tursku, ali Özer ističe kako on nema nikoga u Bosni i Hercegovini.



-Ja sam odrastao u južnim dijelovima Turske (Siirt), ali nikoga nemam ovdje. Ali, za mene je svako podneblje isto.



Za mene je Bosna lijepa, za mene su Turska i cijeli svijet lijepi poručuje Özer, koji dodaje da se jako lijepo osjeća u Zenici.





