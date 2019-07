Čelik i Sarajevo već drugu sezonu uzastopno remizirali su u derbiju bez golova u Zenici, ali to je ishod koji je zadovoljio oba trenera, kao i navijače na tribinama.

Gostujući trener Husref Musemić istakao je kako je Čelik bolje otvorio utakmicu, dominirao 20-tak minuta, nakon čega je, smatra on, Sarajevo bilo bolji.



- Nisam nezadovoljan rezultatom, a nisam nezadovoljan ni igrom. Pogotovo u drugom poluvremenu. Nemam šta zamjeriti svojim igračima, osim realizacije, ali to je fudbal - kazao je Musemić, koji je napomenuo kako se šanse nekada realiziraju, a nekada ne.



- Mislim da smo mi pokazali da smo kvalitetna ekipa, mada neki žele da umanje vrijednost našeg tima. Pogotovo što nam nedostaje dosta igrača - kazao je Musemić, koji je izrazio nadu da povreda Mersudina Ahmetovića, vjerovatno, nije ozbiljnije prirode te da je on napustio igru više iz predostrožnosti.



- U prvom smo poluvremenu igrali napadački, imali smo šansi, a poslije smo prepustili igru Sarajevu. Oni su išli na duge lopte i imali smo dosta problema - rekao je Čelikov trener Hasan Ozer, koji je dodao kako su mogli i dati i primiti gol u prvom dijelu.



Drugo su poluvrijeme, istakao je, svjesno krenuli malo defanzivnije te su u tom dijelu utakmice oni pokušali dugim loptama ugroziti gostujući gol.



- Sa ovakvom ekipom odigrati i neriješeno nije loš rezultat. To je moje mišljenje. Čestitam objema ekipama - kazao je Ozer, koji je izrazio zadovoljstvo što njegov tim nije u prva dva susreta primio nijedan gol.





