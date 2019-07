Fudbaleri Čelika i Sarajeva su na Bilinom polju odigrali svoju utakmicu 2. kola Premijer lige BiH, a nije bilo pobjednika nakon 90 minuta, niti postignutih pogodaka. Završeno je 0:0.

Foto: SCsport

Vjerovatno je to i najrealniji rezultat, mada su oba tima imala svoje prilike za postizanje pogodaka, koje nisu iskoristili.



Posebno je mnogo prilika imalo Sarajevo u drugom dijelu, ali se nekoliko puta istakao Bojan Pavlović, koji je bio nesavladiv za svoje bivše saigrače i ostavio bod na Bilinom polju.



Čelik je mnogo bolje otvorio ovu utakmicu, te bio jako motivisan da napravi nešto više odmah na startu.



Sarajevo je uspjelo da odoli atacima Zeničana, koji su najbliže postizanju pogotka bili u 22. minuti. Tada je Letić napravio veliku grešku, Grahovac je prebacio Kovačevića, ali je loptu skoro s gol linije izbio Šerbečić.



Treba napomenuti da je nešto ranije Sarajevo ostalo bez iskusnog AHmetovića, koji je zbog povrede morao napustiti teren. Zamijenio ga je Guzina.



Nastavilo se Sarajevo mučiti, pošto je Čelik igrao sjajan presing, a do kraja poluvremena su prijetili preko Tatara i jednog centaršuta Letića, koji je lagano uhvatio Pavlović.



U drugom dijelu je bolju igru pokazao prvak Bosne i Hercegovine, a Čelik nije mogao da povrati onu energiju iz prvog dijela.



Guzina se u velikoj prilici našao već u prvim sekundama, izašao je pred Pavlovića s lijeve strane, ali je šutirao pored gola.



Isti igrač je u šansi i u 68. minuti. Ponovo je izbio sam pred golmana gostiju, ali ga zaustavlja Pavlović. Nakon toga Hebibović izblokiran.



U 72. minuti je izuzetno lijepo gađao Tatar s ivice kaznenog prostora, ali lopta odlazi malo preko prečke gola Pavlovića.



Čelik je na novu priliku čekao sve do 81. minute, kada su uputili i prvi šut u okvir gola. Neugodan udarac je uputio Blažević, ali se istakao Kovačević.



Benjamin Tatar je u 89. minuti imao ogromnu priliku da riješi meč. Izašao je sam pred Pavlovića, koji je zaustavio njegov udarac i izrastao u junaka ove utakmice.



Čelik – Sarajevo 0:0



Stadion: Bilino polje. Gledalaca 10.000. Sudija Dragan Petrović. Žuti kartoni: Aganspahić, Huseinbašić (Čelik) Lazić, Guzina, Gavrić (SArajevo)



Čelik: Pavlović, Vrhovac, Dedić (od 86. Carlos), Dilaver (od 73. Aganspahić), Huseinbašić, Grahovac, Isić (od 78. Brekalo), Pecelj, Blažević, Perišić, Jamak.



Sarajevo: Kovačević, Šabanović (od 61. Đokanović), Lazić, Velkoski, Letić, Šerbečić, Hebibović, Gavrić (od 77. Šišić), Milanović, Tatar, Ahmetović (od 12. Guzina).





(SCsport)