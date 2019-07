Mostarski derbi je okončan u korist Zrinjskog s 1:0, a Veležu je presudio bizaran autogol Denisa Zvonića iz 54. minute susreta.

Ibro Rahimić / 24sata.info

Nakon utakmice su svoje komentare dali i treneri mostarskih klubova.



Ibro Rahimić je, naravno, bio nezadovoljan, pošto smatra da je njegov Velež u prvom dijelu morao steći prednost.



“Trebali smo u prvom poluvremenu voditi 2 razlike jer smo imali strašne kontre. Nismo to realizovali, vjerovatno su se igrači prepali. Vidjeli ste… Nesreća da Zvonić izbije loptu u svoj gol… Neriješen rezultat bi bio realan”, rekao je Rahimić.



Vukas nije krio zadovoljstvo ostvarenim rezultatom, a pohvalio je i Velež.



“Čestitam momcima. Pobjeda je pobjeda. Bilo je izuzetno teško. Velež se fanatično branio, a bio je opasan i naprijed. Nismo bili pravi u prvom dijelu. Nije bilo one naše igre, međutim, izgurali smo “nulu”, u drugom smo dali gol i on je olakšao. Izdržali smo do kraja, jako bitna pobjeda za nas”, rekao je Hari Vukas.





(SCsport)